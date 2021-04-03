Tarihte bugün (3 Nisan): Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temeli atıldı

1906- Lumiere kardeşler renkli fotoğrafı icat etti.

1937- 1961'e kadar, Türkiye'nin tek demir çelik üreticisi olarak kalan ve Cumhuriyet rejiminin ilk önemli sanayi hamlesi olarak değerlendirilen Karabük Demir Çelik Fabrikaları'nın temeli, Zonguldak'ın Karabük köyünde, Soğanlı ve Araç çaylarının birleştiği bölgede atıldı. Böylece Karabük'te, Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi başlatıldı.

1948- ABD Başkanı Harry S. Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı.

1954- Adana'da, Devlet Havayollarına ait uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında öldü.

1960- Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı.

1963- 27 Mayıs, "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" ilan edildi.

1967- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başkan Johnson'un davetlisi olarak ABD'ye gitti. Sunay'ın gezisinin ilk gecesinde, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği binasına bomba atıldı.

1992- Şair Necdet Evliyagil, Ankara'da öldü. 1926'da İstanbul'da doğan ve 1973-1977 arasında Ankara Milletvekilliği yapan Evliyagil, Ajans Türk matbaasını kurdu ve aynı adlı derginin başyazarlığını ve yöneticiliğini üstlendi.

1992- Ankara'nın Çankaya Kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu.

2007- Müzayede şirketi Christie's'in düzenlediği açık artırmada, 2,7 milyon dolara satılan Antonius Stradivari imzalı keman, en pahalı ikinci müzik enstrümanı oldu.

2007- Doğal doğum kontrolü yönteminin mucidi John Billings 89 yaşında öldü.

2013- Başbakanlık, "çözüm süreci"nde aktif rol üstlenecek 63 kişilik Akil İnsanlar Heyeti'ni belirledi. Akil İnsanlar Listesi, 9'ar kişilik 7 bölgesel gruptan oluştu. Gruplarda iş adamları, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, gazeteciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı.

2015- Yemen'in Aden kentindeki 55 Türk vatandaşı, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı bir firkateynle tahliye edildi. 185 Türk vatandaşı da Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.