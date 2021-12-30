Tarihte bugün (30 Aralık): Saddam Hüseyin asıldı
30 Aralık 2006'da Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, asılarak idam edildi.
1898- Gülhane Askeri Tıp Akademisi, "Gülhane Şeririyat Hastanesi" adıyla sade bir törenle hizmete açıldı.
1916- Rusya Çarlık ailesini nüfuzu altına alan Gregory Rasputin, soylular tarafından öldürüldü.
1922- Sovyet Rusya, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" adını aldı.
1947- Romanya Kralı Michael, Sovyet destekli komünistler tarafından görevinden çekilmeye zorlandı. Tüm Doğu Avrupa, komünist kontrolü altına geçti.
1990- Türkiye İnsan Hakları Vakfı kuruldu.
1993- İsrail ile Vatikan, birbirlerini karşılıklı tanıma kararı aldı.
1999- İdama mahkum edilen terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın "karar düzeltme" istemi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca reddedildi. Davada iç hukuk yollarının tamamlanmasıyla dosya Adalet Bakanlığına gönderildi.
2006- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, asılarak idam edildi.
2013- Mısır'da Ramses Meydanı'nda darbe karşıtı eylemlere katılan 138 kişi, 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
2016- TBMM Anayasa Komisyonu, 9 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ni kabul etti.