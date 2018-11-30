TARİHTE BUGÜN (30 Kasım): Tekke, zaviye ve türbeler kapatıldı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYLARI

Tekke, Zaviye Ve Türbeler Kapatıldı (1925)

‘’Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler memleketi olamaz’’ diyen Mustafa Kemal’in sözüne binaen TBMM’de 30 Kasım 1925 tarihinde 677 sayılı Tekke ve Zaviyeler ile Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlar ile Bazı Ünvanların Men ve İlgasına Dair Kanun kabul edildi. Bu kanun ile bütün tarikat faaliyetleri durdurulmaya çalışılmış ve bu konudaki ünvanlara da yasak getirilmiştir.

Türkiye Altı Önemli Bilim Adamını Kaybetti (2007)

Atlasjet Havayolları'nın İstanbul-Isparta seferini yapan ve içinde 50 yolcu ile 7 mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Çukurca bölgesi yakınlarında 30 Kasım 2007 günü düştü. Kazada uçakta bulunan herkes öldü. Uçakta bulunan 6 bilim adamının ölmesi bir çok tartışmayı beraberinde getirmiştir. Prof. Dr. Engin Arık'ın, CERN'deki 'Atlas Deneyi'nde çalıştığı, ayrıca bu 6 bilim adamının 2 yıl önce başlatılan ve DPT tarafından desteklenen "Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Laboratuvarları" projeleri gibi önemli görevlerde bulunmaları tartışmalarının temel noktasını oluşturuyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Karakoyunlu Devleti Yıkıldı (1467)

Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan Timurlular ile yaptıkları mücadeleler ile tanınan Karakoyunlu Devletini 30 Kasım 1467 ‘de Çapakçur Savaşında yendi. Bu savaştan sonra Karakoyunlu Devleti tarihe karıştı. Toprakları Akkoyunlu Devleti tarafından alındı.

Süveyş Kanalının Yapım Hakkı Fransızlara Verildi (1854)

Mısır valisi Sait Paşa Mısır’ın kalkınması için gerekli gördüğü Süveyş Kanalı yapımın hakkını 30 Kasım 1854’te bir Fransız şirketine verdi. Ancak bu Uzakdoğu’da pek çok sömürgesi bulunan İngiltere’yi rahatsız etti. O sırada Kırım savaşı devam etmesi nedeniyle İngiltere’ye duyulan ihtiyaçtan dolayı Osmanlı Devleti bu sözleşmeyi onaylamadı.

Ruslar, Osmanlı Donanmasını Ve Sinop’u Yaktı (1853)

Rusların Karadeniz donanması Amiral Nahimov komutasında 30 Kasım 1853 günü Sinop’ta bulunan 12 parçalık Osmanlı donanmasını imha etti. Bu baskında Sinop şehri de büyük zarar gördü. Bazı araştırmacılar bu olayın Mustafa Reşit Paşa’nın Avrupa’nın desteğini almak için kasıtlı planladığı bir olay olduğunu iddia ederler. Bu iddianın en önemli dayanağı Sinop’ta bulunan Osmanlı Donanmasının tamamının eski gemilerden oluşmasıdır. Ancak 2000 civarında şehit verilmiştir. Bu olay Rusların Osmanlı Donanmasını tarihte üçüncü kez yakmaları idi.

Koç Uşağı İsyanı Sona Erdi (1926)

Ovacık, Hozat, Çemişgezek arasındaki bölgede vergi vermek istemeyen, askerlik ödevini yapmayan, çapulculuk yapan 450 kadar asinin çıkardığı isyan 30 Kasım 1926 yılında son buldu. İsyancıların büyük bölümü Şeyh Sait isyanından kaçan ve dağlara çıkan Koç Uşağı aşiretine mensup kişiler oldukları için bu isyan Koç Uşağı isyanı olarak adlandırılmıştır.

Güney Yemen İngiltere’den Bağımsızlığını Kazandı (1967)

Yemen’in bağımsızlığı için mücadele eden Milli Kurtuluş Cephesi sonunda başarılı oldu ve 30 Kasım 1967’de Güney Yemen’in bağımsızlığını ilan etti. Ancak kısa süre sonra Milli Kurtuluş cephesinin sol kanadı iktidarı ele geçirdi ve ülkede Marksist bir yönetim kuruldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1900- Yazar Oscar Wilde Paris’te bir otel odasında, duvar kağıdına ‘’birimiz gitmeli’’ diye yazarak intihar etti.

1909- Osmanlı tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla Tarihi Osmani Encümeni kuruldu.

1919- Fransa’daki seçimlerde kadınlara ilk kez oy hakkı tanındı.

1925- TBMM kürsüsünün arkasındaki duvara ‘’Hakimiyet Milletindir’’ yazılı levha asıldı.

1929- Gazi Mustafa Kemal, Alman tarihçi Emil Ludwig’i Çankaya’da kabul etti.

1952- ABD ilk hidrojen bombasını Eniwetok Adası’nda patlattı.

1971- İdamla yargılanan Mahir Çayan ve arkadaşları, İstanbul Askeri Cezaevi’nden tünel kazarak kaçtı.

1973- Anadolu, Çukurova ve Dicle üniversiteleri kuruldu.

1990- Zonguldak’ta 43 bin maden işçisi greve başladı.

1997- Genel Nüfus Tespiti ve Seçmen Yazımı gerçekleştirildi. Türkiye’nin nüfusu 62 milyon 865 bin 574 olarak belirlendi.

1999 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi PKK lideri Abdullah Öcalan için verilen idam cezasına ihtiyati tedbir kararı aldı. Mahkeme, Strazburg'daki yargılama sonuçlanana kadar infazın ertelenmesini istedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 09:28