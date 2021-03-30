Tarihte bugün (30 Mart): Osmanlı ile Rus Çarlığı anlaştı

1432- Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de dünyaya geldi.

1856- Osmanlı İmparatorluğu, Fransa, İngiltere ve Sardinya-Piemonte; Rus Çarlığı ile Kırım Savaşı sonunda Paris Anlaşması'nı imzaladı.

1924- Ankara Müftüsü Mehmet Rifat (Börekçi) Efendi, Diyanet İşleri Başkanlığına atandı.

1951- ABD'de, Ethel ve Julius Rosenberg çifti, Sovyetler Birliği hesabına çalıştıkları ve ABD'nin nükleer sırlarını bu ülkeye sattıkları iddiasıyla idama mahkum edildi. İdam cezaları Haziran 1953'te infaz edildi.

1971- Ezanın Türkçe okunması için Senato'ya yasa önerisi verildi.

1972- Ordu'nun Ünye ilçesindeki NATO Hava Üssü'nde görevli üç İngiliz teknisyenini 27 Mart'ta kaçıran Mahir Çayan ile dokuz arkadaşı, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde saklandıkları evde ölü ele geçirildi. Üç İngiliz de aynı evde ölü bulundu. Ertuğrul Kürkçü sağ yakalandı.

1981- ABD Başkanı Ronald Reagan, Washington'da bir suikast girişiminde vurularak yaralandı.

1998- AB, Rum kesimi ile üyelik görüşmelerine başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ''AB 34 yıllık haksızlığa son damgayı vurdu.'' dedi.

2012- Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda yasalaştı.

2015- Myanmar'da 16 etnik isyancı örgüt, iki yıl süren görüşmelerin ardından ateşkes için taslak metin üzerinde anlaşmaya vardı.

2016- Yargıtay 16. Ceza Dairesi, İstanbul Güngören'de 2008'de 17 kişi ile anne karnındaki bir bebeğin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin davada, iki kişiye 18'er kez verilen "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" ile diğer altı sanığın çarptırıldığı hapis cezalarını onadı.