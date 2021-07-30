Tarihte bugün (30 Temmuz): Bismarck öldü

1784- ''Ansiklopedi''nin kurucusu Fransız edebiyatçı, filozof Denis Diderot Paris'te öldü.

1896- Alman İmparatorluğunun kurucusu ve ilk Şansölyesi Otto Von Bismarck vefat etti.

1908- Aralarında Cemal ve Talat paşalar ile Cavit Bey'in de bulunduğu Selanik İttihat ve Terakki Cemiyeti sorumluları İstanbul'a geldi.

1922- Başkomutan Mustafa Kemal, Genelkurmay Başkanı Fevzi ve Garp Cephesi Komutanı İsmet paşalar, Akşehir'de "Büyük Taarruz"un ayrıntılarını görüştü.

1953- Demiryolları, devlet işletmesi haline getirildi.

1990- Sinema sanatçısı Hüseyin Peyda 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1992- Grekoromende 62 kiloda Akif Pirim, Barselona Olimpiyatları'nda şampiyon oldu.

1995- Çeçenistan ve Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni'de imzalandı.

2006- Türkiye'de kadın haklarının önde gelen savunucularından gazeteci yazar Duygu Asena, yaşama veda etti.

2007- İsveçli yönetmen Ingmar Bergman 89 yaşında öldü.

2008- Anayasa Mahkemesi, AK Parti'nin kapatılması istemiyle açılan davayı karara bağladı. Anayasa Mahkemesinin 6 üyesi partinin "kapatılması", 5 üye ise "kapatılmaması" yönünde oy kullandı. Anayasada kapatma için aranan nitelikli çoğunluk olan 7 üyenin oyuna ulaşılamadı. Ancak Yüksek Mahkeme, AK Parti'nin 2008'de aldığı Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun bırakılmasına karar verdi.

2008- TBMM Başkanı Köksal Toptan, "TBMM Onur Ödülü"nü törenle tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'a verdi.

2009- Türkiye, 3G sistemlerinin kullanıldığı 121'inci ülke oldu. Gece yarısından itibaren GSM operatörleri 3G hizmeti sunmaya başladı.

2015 - Hint Okyanusu'ndaki Fransız toprağı Reunion Adası'nda iki metrelik bir kanat parçası bulundu. İncelenmek üzere Fransa'ya gönderilen parçanın Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebatıyla kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu belirlendi.

2015 - Suriyeli muhalif savaşçılardan, DEAŞ ve Esed rejimine karşı koyması amacıyla ABD ve Türkiye tarafından ortaklaşa hazırlanan eğit-donat programına katılarak Suriye içlerine giden ilk birlikten 18 kişi ve komutanları, Nusra Cephesi güçleri tarafından alıkonuldu.

2015- Irak'ta çatışmalardan dolayı evlerini terk eden ailelerin çocuklarından 52'si ülkedeki aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

2016- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından hayata geçirilen 3 aylık olağanüstü hal sürecinde alınan ilk kararlarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısında önemli değişiklikler yapıldı. Yüksek Askeri Şura üyelerini değiştiren kanun hükmünde kararnameye göre şura, bundan böyle başbakan, genelkurmay başkanı, başbakan yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı ve milli savunma bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşacak.

2018- Kanada'da düzenlenen 20. Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası'nda erkeklerde Türkiye, İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

2020- ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Mars keşif aracı "Perseverence"ı uzaya fırlattı.