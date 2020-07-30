Tarihte Bugün (30 Temmuz): Gazi Osman Paşa Ruslara karşı II. Plevne Zaferini kazandı

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

Tarihte Bugün dosyamızın bugünkü bölümünde Türk tarihi açısından son derece önem arz eden, hakkında şarkılar türküler bestelenen Plevne Zaferi var. Gazi Osman Paşa'nın bu tarihi zaferinin bugün 141'inci yılı.

GÜNÜN OLAYI

Gazi Osman Paşa II.Plevne Zaferini Kazandı (1877)

Rusların Alman asıllı Generali Schuldner Gazi Osman Paşa’yı gafil avlamak istedi. Ancak 20 Temmuz 1877 tarihinde yenilerek geri çekilmek zorunda kaldı. Böylece I. Plevne zaferi Gazi Osman Paşa tarafından kazanıldı. Ağır kayıp veren Ruslar takviye istediler. Yardıma gelen General Krüdner’de 30 Temmuz 1877 tarihinde yaptığı saldırıda başarısız oldu. Böylece Gazi Osman Paşa Ruslar karşısında II.Plevne Zaferini de kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Lehistan Osmanlı Himayesine Girdi (1577)

Son Lehistan Kralının veliahtsız ölmesi Lehistan’ı karıştırmıştı. Almanya’ya bu durumdan yararlanma fırsatı tanımayan Osmanlı Devleti Erdel Prensi Bathory’yi Lehistan Kralı olarak atamıştı. Lehistan 30 Temmuz 1577 tarihinde imzaladığı antlaşma ile Osmanlı Devletinin bir parçası olduğunu kabul etmişti. Lehistan uzun yıllar Osmanlı Devleti himayesinde kalmıştır.

İngiltere’yi Osmanlı Devleti Kurtarmıştı (1588)

İspanyollar güçlü donanmaları ile İngiltere’ye saldırı hazırlıklarına başlamıştı. İngiltere Kraliçesi Büyük Elizabeth’in Osmanlı Devletinden yardım istemekten başka çaresi yoktu. Osmanlı Devleti İngiltere’nin isteğine uygun olarak donanmasını Akdeniz’de manevra yapmaya gönderdi. Bu durum üzerine İspanyollar donanmalarının tamamını İngilizler üzerine sevk edemediler. İngiliz Donanması İspanyollara karşı 30 Temmuz 1588 tarihinde ki Gravelines Deniz Savaşını kazanarak istiladan kurtuldu. İngiliz Donanması Komutanı Sir Fransis Drake kahraman olmuştur.

Kirmanşah Geri Alındı (1731)

Lale Devrinde başlayan Osmanlı-İran savaşları I.Mahmut döneminde de devam etti. Bağdat Beylerbeyi Ahmet Paşa Safeviler tarafından işgal edilmiş olan Kirmanşah’ı 30 Temmuz 1731 tarihinde geri almayı başardı.

Almanya’nın Birliğini Sağlayan Bismark Öldü (1898)

Siyasi birlikten yoksun Almanya’yı uzun uğraşlar sonunda Alman İmparatorluğu olarak birleştirmeyi başaran Bismark 30 Temmuz 1898 tarihinde öldü. İyi bir devlet adamı olmasının yanında Bismark İslam’a Hz.Muhammed (sav) olan ilgisiyle de tanınmıştır.

400 İranlı Hacı Adayı Öldürüldü (1987)

İranlı hacı adaylarının 30 Temmuz 1987 tarihinde Mekke’de ABD ve batı karşıtı protestolarına Suudi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonunda 400 civarında İranlı hacı hayatını kaybetti. Bu olay Suudi Arabistan ile İran’ın arasında ki ilişkileri oldukça gerginleştirmiştir.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1629 - Napoli'de (İtalya) depreminde yaklaşık 10.000 kişi öldü.

1811 - Meksika’da bağımsızlık hareketini başlatan rahip Hidalgo kurşuna dizildi.

1908 - İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı.

1929 Mustafa Kemal Paşa’ya suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler.

1940 - Yozgat depreminde 12 köy yıkıldı, 300 yakın kişi öldü, 360’da yaralı var.

1945 - Trakya’da Almanlar adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 kişi ölüm cezasına mahkûm edildi.

1946 - Kazım Orbay genelkurmay başkanlığından istifa etti, yerine Salih Omurtak atandı.

1947 - Demokrat Parti Kütahya Milletvekili Adnan Menderes’in TBMM’de yaptığı konuşmayı yayımlayan Tasvir, Demokrasi, Demokrat İzmir, Yeni Asır gazetelerinin sahipleri ve yazı işleri müdürleri tutuklandılar.

1953 - Demiryolları devlet işletmesi haline getirildi.

1966 -İngiltere, Almanya’yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.

1971 - Boeing 727 tipi bir Japon yolcu uçağı ile bir Japon savaş uçağı, havada çarpıştı: 162 kişi öldü.

1973 - Üniversiteye giriş sınavı, sorular satıldığı için iptal edildi.

1975 Atatürk'ün İş Bankası’ndaki hisselerini denetleme yetkisinin CHP'ye ait olduğu karara bağlandı.

1977 - Türkiye Basketbol Genç Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu.

1981 Mamak Askeri Cezaevi’nde açlık grevi yapanlardan 16’sı hastaneye kaldırıldı.

1982 - Mehmet Yurdadön, Finlandiya'da yapılan 10 bin metre yarışmasında altın madalya kazandı.

1987 Hac sırasında İran’lılar ABD aleyhine gösteri yaptı. Suudi polisi ateş açtı ve çok sayıda İran’lıyı katletti.

1988 Fethiye ve Gökova körfezleriyle Dalyan kıyıları özel çevre ve koruma bölgesi ilan edildi. İnşaatlar durduruldu.

1990 Sinama oyuncusu Hüseyin Peyda, öldü.

1992 - Barcelona’da düzenlenen Yaz Olimpiyatlarında 62 kiloda güreşçi Akif Pirim altın madalya kazandı.

1995 - Çeçenistan ile Rusya arasındaki savaşa son veren bir dizi anlaşma Grozni’de imzalandı.

1998 - Üniversite sınavlarının tek basamaklı olması YÖK Genel Kurulu’nda onaylandı.

2002 - Kongo ve Ruanda arasında, Orta Afrika`da istikrarsızlığa ve milyonlarca kişinin ölümüne yol açan savaşı sona erdirme çabasıyla barış anlaşması imzalandı.

2008 - Anayasa Mahkemesi tarafından Adalet ve Kalkınma Partisine açılan kapatma davası reddedildi.

2009 - 3G Türkiye'de resmi olarak kullanılmaya başlandı.