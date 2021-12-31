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Tarihte bugün (31 Aralık): Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü

31 Aralık 1977'de, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü. 218 güvenoyuna karşılık 228 güvensizlik oyuyla İkinci MC iktidarı devrildi.

Tarihte bugün 31.12.2021, 09:04
Tarihte bugün (31 Aralık): Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü

1534- Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Bağdat'a girdi.

1609- İstanbul'da Sultanahmet Camisi'nin temeli atıldı. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa olan cami, 8 yılda tamamlandı.

1879- ABD'li mucit Thomas Edison ilk elektrik lambasının kullanımını gündelik yaşama soktu.

1892- Deutsche Bank'ın bulunduğu grubun yaptığı demir yolu Ankara'ya ulaştı.

1921- Mustafa Kemal, Çerkez Ethem güçlerinin dağıtılması için Batı Cephesi Komutanlığına talimat verdi.

1949- Politikacı Rıza Tevfik Bölükbaşı, 80 yaşında İstanbul'da öldü. Rıza Tevfik, 1920'de "Damat Ferit Paşa hükümetinin temsilcisi" sıfatıyla Sevr Antlaşması'nı imzalayan delegelerden biriydi.

1961- Eski DP'li bakanlardan ve Yassıada'da mahkum edilenlerden Tevfik İleri, Ankara'da 50 yaşında vefat etti.

1977- Cumhuriyet tarihinde ilk kez gensoruyla hükümet düşürüldü. 218 güvenoyuna karşılık 228 güvensizlik oyuyla İkinci MC iktidarı devrildi.

1983- Yazar Sevim Burak 52 yaşında öldü.

1994- Heykeltıraş, ressam Haluk Tezonar 52 yaşında vefat etti.

1998- Danıştay, Sincan'da düzenlenen "Kudüs Gecesi"nin ardından İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve yargılama sonucunda 4 yıl 7 ay ağır hapis cezasına çarptırılan eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız'ın belediye başkanlığını düşürdü.

2013- Kredi kartlarının yanı sıra tüketici, konut ve taşıt kredilerinde taksit sınırlaması getiren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2016- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 11 ilde 1390 şüpheliyi kapsayan 20 iddianame, mahkemelere gönderildi.

2018- Batuhan Çakır, İstanbul'da yapılan salon atletizm yarışmalarında üç adım atlamada 15.17'lik derecesiyle 18 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

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#tarihte bugün #31 Aralık #gensoru #hükümet #güvensizlik oyu
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