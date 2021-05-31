Tarihte bugün (31 Mayıs): Öcalan'ın yargılanmasına başlandı
31 Mayıs 1999'da, Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına, İmralı Adası'nda başlandı. 2010'daysa İsrail, "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya saldırdı. Mavi Marmara gemisinde 9 Türk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
1799- Napolyon Bonapart, Akka yenilgisinin ardından savaş meydanını Cezzar Ahmet Paşa kuvvetlerine terk etti.
1920- Ankara Hükümeti, Fransa ile antlaşma yaptı.
1930- Dolmabahçe Sarayı salonunda "Beynelmilel Turizm Kongresi" düzenlendi.
1933- İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi. MEB, "İstanbul Üniversitesi"ni kurmakla görevlendirildi.
1946- Varto ve Hınıs'taki 5,7 büyüklüğündeki depremde 839 kişi öldü.
1957- Atatürk Üniversitesi Kanunu kabul edildi.
1962- Nazi savaş suçlusu Adolf Eichmann, İsrail'de asıldı.
1963- "Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmet Bedevi öldü.
1969- Ünlü soprano Maria Callas, Pier Paolo Pabolini'nin Göreme'de çekeceği "Medea" filmi için Türkiye'ye geldi.
1974- Devlet memurlarıyla ilgili Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdi. Cumartesi ve pazar günleri hafta tatili sayıldı.
1983- Milli Güvenlik Konseyi, 79 sayılı bildirisiyle Büyük Türkiye Partisi'ni kapattı.
1994- İstanbul'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve bitkisel hayata giren müzisyen, besteci Uzay Heparı, 25 yaşında hayatını kaybetti.
1999- Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına, İmralı Adası'nda başlandı.
2000- Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Mustafa Bumin seçildi.
2010- İsrail, "Rotamız Filistin, Yükümüz İnsani Yardım" kampanyası kapsamında, Gazze'ye insani yardım malzemesi götüren 6 gemilik filoya saldırdı. Mavi Marmara gemisinde 9 Türk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
2010- Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler görevinden istifa etti.
2012- Mısır'da, Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın 1981'de suikaste kurban gitmesinin ardından yürürlüğe giren olağanüstü hal kaldırıldı.
2013- FIFA, Mauritius'ta düzenlenen 63. FIFA Kongresi'nde, futbol sahalarında ırkçı eylemler yaşanması halinde küme düşürme, puan silme, turnuvalara katılamama ve en az 5 maç hak mahrumiyeti gibi ciddi yaptırımlar öngören yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti.
2015- Türk Sanat Müziği sanatçısı Behiye Aksoy 82 yaşında yaşamını yitirdi.
2015- Hindistan'ın güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 2 bin 200'ü aşkın kişi öldü.
2016- Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 23 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
2017- Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye ve Türk vatandaşlarına yönelik bazı ekonomik kısıtlamaları iptal eden kararnameyi imzaladı.
2017- Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Couger tipi helikopter, gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 13 asker şehit oldu.
2017- Afganistan'ın başkenti Kabil'de, diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen saldırıda 80 kişi hayatını kaybetti.
2018- Bilim insanları, İtalya'nın Pollino Milli Parkı'nda yaklaşık bin 230 yaşında olduğu sanılan bir çam ağacı tespit etti.