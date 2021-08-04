Tarihte bugün (4 Ağustos): IMF'nin baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi

1683 - Dom Perignon, şampanyayı üretti.

1791 - Osmanlı-Avusturya devletleri arasında Ziştovi Barış Antlaşması imzalandı.

1875 - Danimarkalı masal yazarı H.C. Andersen, Kopenhag'da öldü.

1914 - İngiltere'nin Almanya'ya savaş ilan etmesiyle I. Dünya Savaşı başlamış oldu.

1922 - Enver Paşa, Türkistan'da şehit edildi.

1958 - IMF'nin baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Türk lirası, dolara göre 2,80 liradan 9,45 Türk lirasına çıkarılarak devalüe edildi.

1983 - İtalya'da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, başbakanlık görevine getirildi.

1988 - Samsun ve Sinop sahillerine zehirli olduğu bildirilen çok sayıda varil vurdu.

1996 - İstanbul'a getirilen Enver Paşa'nın naaşı, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in katıldığı askeri törenle Abide-i Hürriyet Tepesi'nde toprağa verildi.

2005 - Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2010 - Şili'de bir bakır madeni çöktü, 33 madenci yerin 700 metre altında mahsur kaldı. Hayatta oldukları belirlenen madenciler yaklaşık iki ay süren yaşatma ve kurtarma çalışmalarının ardından 13 Ekim'de yer altından çıkarıldı.

2012 - Türk sinemasının önemli yapıtlarına imza atan yönetmen Metin Erksan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında vefat etti.

2013 - Japon Uzay Ajansı, insanlarla iletişim kurabilen ilk astronot robot "Kirobo"yu uzaya gönderdi.

2016 - FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında adı kalkışma ihanetine karışan 171 yıllık Kuleli Askeri Lisesi, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kapatıldı.

2017 - Irak'ın batısındaki Ramadi kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından öldürüldüğü tahmin edilen 40 kişinin cesedinin yer aldığı toplu mezar bulundu.

2018 - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlendi. Maduro, saldırıdan yara almadan kurtuldu.

2019 - Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti.

2020 - AFAD, saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan, çevre il ve ilçelerde de hissedilen 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

2020 - İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek. İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak. Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.

2020 - Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söyledi. Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Ülkede ulusal yas ilan edildi.

2020 - Tayland'da öğrenciler ve demokrasi savunucuları, "monarşide reform yapılması ve Kral Maha Vajiralongkorn'un yetkilerinin sınırlandırılması" talebiyle protesto düzenledi.