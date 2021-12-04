Tarihte bugün (4 Aralık): Türkiye'de ilk elektrikli tren çalışmaya başladı

1897- Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında barış anlaşması imzalandı.

1920- Ankara'da maaşlarını alamayan öğretmenler ilk kez grev yaptı.

1929- Türk parasının değerini yükseltmek için alınacak önlemlerle her yerde yerli malı kullanılmasını hedefleyen bir kararname yayımlandı.

1933- Eskişehir Şeker Fabrikası kuruldu.

1943- İnönü-Churchill-Roosevelt arasında Kahire Konferansı yapıldı.

1945- İstanbul'da komünizm karşıtı gösteride, Tan, La Turquie, Yeni Dünya matbaaları, Berrak ve ABC kitabevleri tahrip edildi.

1955- Türkiye'de ilk elektrikli tren, İstanbul'da Sirkeci-Halkalı arasında çalışmaya başladı.

1961- İngiltere'de doğum kontrol hapları serbestçe satışa çıkarıldı.

1981- ABD Başkanı Ronald Reagan CIA'nın ülkedeki casusluk faaliyetlerine izin vererek örgütün yetkilerini genişletti.

1993- Rock müzisyeni Frank Zappa 52 yaşında Los Angeles'ta öldü.

2011- KKTC'nin tarihinde üçüncü kez genel nüfus sayımı yapıldı ve nüfusunun 294 bin 906 olduğu açıklandı.

2013- Anayasa Mahkemesi, Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın bireysel başvurusunda ihlal kararı verdi. Balbay, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar üzerine 9 Aralık'ta Sincan Cezaevinden tahliye edildi,10 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda milletvekili yemini etti.

2015- Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin kararnameyi onayladı.

2017- Eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih, Sana'nın güneyinde konvoyunu durduran Husiler tarafından öldürüldü.

2019- Emre Sakçı, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya alarak, Türkiye'ye bu stil ve mesafede ilk madalyasını kazandırdı.