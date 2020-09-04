Tarihte bugün (4 Eylül): Efsanevi Kızılderili savaşçısı Geronimo’nun yakalanışı

Dünya Bülteni/ Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Sivas Kongresi Açıldı (1919)

Amasya genelgesinde mevcut durumun değerlendirilmesi bütün ülkeden gelecek delegelerle Sivas’da bir milli kurul toplanmasına karar verilmişti. Kongre Elazığ valisi Ali Galip Bey’in engelleme çalışmasına rağmen 4 Eylül 1919’da Sivas’ta toplandı. Sivas Kongresi Kurtuluş savaşının önemli aşamalarından birisini oluşturur. Sivas kongresinde manda ve himayenin kesinlikle reddedilmesi, bütün milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi gibi önemli kararlar alındı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Son Apache Savaşçısı Geronimo (1829-1909)

Apache kızılderilerinin son savaşçı önderi Geronimo 1829 yılında New Mexico’da doğmuştu. Amerikalı ve İspanyol beyazlarla savaşı annesi, eşi ve çocuklarının İspanyollar tarafından sebepsiz bir şekilde katledilmesiyle başladı. Uzun bir mücadele döneminin arkasından birkaç defa kabilesi ile birlikte yakalanıp rezervasyon bölgesine yerleştirildi fakat her defasında kaçmayı başardı. 4 Eylül 1886’da ki yakalanışının ardından tekrar kaçmış peşinde ki yüzlerce asker ve iz sürücüye rağmen uzun bir süre yakalanamamıştı.

Son yakalanışında kendisini yakalamak isteyenlerin suçsuz insanları öldürmesine dayanamamış ve teslim olmuştur. Savaş suçlusu olduğu ilan edilerek tutsak olarak tutulduğu Oklohama’da hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlı Donanması Hindistan’da (1538)

Portekizlilere karşı batı Hindistan’daki Gücerat Devleti Osmanlılardan yardım istemişti. Kanuni Sultan Süleyman’ın fermanı ile Hadım Süleyman Paşa Kızıldeniz’den yola çıktı. Osmanlı Devletine bağlı Mısır donanması 4 eylül 1538’de Hindistan’a ulaştı. Ancak yardım isteyen hükümdar ölmüş yeni hükümdar da Portekizliler ile anlaşmıştı. Bunun üzerine Hadım Süleyman Paşa geri döndü.

Zabıta Teşkilatının Kurulması (1826)

Osmanlı Devletinde özellikle başkent İstanbul’da zabıta hizmetleri Yeniçeriler tarafından yürütülmekte idi. O dönemlerde zabıta hizmeti polislik ve belediye hizmetleri birlikte yürütülüyordu. Yeniçeri Ocağının 1826 tarihinde ortadan kaldırılmasından sonra, bunun yerine İstanbul’da Asâkir-i Muntazama-i Hâssa adıyla zabıta hizmetlerini yürütmek üzere yeni bir teşkilât kuruldu. Bu teşkilat Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye adlı yeni ordunun bir kolu olarak hizmet veriyordu. Bu dönemde İstanbul zabıta hizmetleri, İhtisab Nezâreti tarafından yürütülmüştür.

4 Eylül’de Yunan İşgalinden Kurtulan Yerler (1922)

Tire, Kula,Alaşehir , Buldan , Bayındır , Bilecik ,Bozüyük ve Bigadiç Yunan işgalinden kurtuldular.

İngiltere Kral'ı Edward VIII İstanbul’da (1936)

4 Eylül 1936’da İngiltere Kral'ı VIII .Edward İstanbul'da Atatürk'ü ziyaret etti. Atatürk, İstanbul'a gelen İngiliz Kralı VIII. Edward'ı Tophane rıhtımında karşıladı.

Elazığ Olayları (1975)

Elazığ’da Bülent Ecevit’in seçim otobüsü 4 eylül günü taşlandı. Elazığ’da çıkan bu olaylar sonrasında bir çok kişi yaralandı ve göz altına alındı.

Turan Dursun Öldürüldü (1990)

İslam dünyasındaki aykırı düşünceleri ile tanınan Turan Dursun, 4 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da evinden çıkıp işe giderken uğradığı bir silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Bir dönem müftülük görevinde bulunmuş bir dergide yazarlık yapmıştır.

GÜNÜN DİĞER OLAYLARI

1063- Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu Tuğrul Bey öldü.

1090-Haşhaşilerin lideri Hasan Sabbah meşhur üssü Alamut Kalesini ele geçirdi.

1682- İngiliz astronom Edmund Halley, daha sonra kendi adı verilen kuyruklu yıldızı gördü.

1886- Apaçi yerlilerinin şefi Geronimo, ABD birliklerine teslim oldu. Son büyük Amerikalı-yerli savaşı sona erdi.

1919- Sivas Kongresi, Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasıyla açıldı.

1932- Dünya Barış Konferansı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplandı.

1935- İstanbul telefon şirketi, hükümet adına işletilmeye başlandı.

1936- İngiltere Kralı VIII. Edward, İstanbul’da Atatürk’ü ziyaret etti.

1970- Şili’de, sosyalist lider Salvador Allende başkan seçildi.

1970- Prof. Dr. Erdal İnönü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) rektörü oldu.

1972 - 1972 Yaz Olimpiyatlarında Mark Spitz yüzmede 7. altın madalyasını aldı, böylelikle tek bir Olimpiyat Oyununda 7 madalya birden alan ilk sporcu olarak rekor kırdı.

1990- Gazeteci yazar Turan Dursun, İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

1991 - Halkın Emek Partisi (HEP), Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) ile anlaşarak seçimlerde işbirliği kararı aldı.

1994- Grafiker Erim Gözen, 55 yaşında öldü.

1996 - Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) örgütü militanları, Kolombiya'nın Guaviare bölgesindeki askeri bir kampa saldırdı, üç hafta süren çatışmalarda en az 130 kişi öldü.

1996- Abdi İpekçi cinayetinin sanıklarından Oral Çelik, İsviçre tarafından Türkiye'ye iade edildi. Çelik, 16 Eylül'de 17 yıl aradan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

1999 - Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu "28 Şubat süreci"nin bitmediğini, “gerekirse bin yıl” süreceğini söyledi.

2008 - Emekli General Osman Pamukoğlu önderliğinde Hak ve Eşitlik Partisi Kuruldu.

2013- Yazar Yaşar Kemal'e, Ermenistan Kültür Bakanlığınca "Krikor Naregatsi" nişanı verildi.

2015- Mısır'ın Kefr eş-Şeyh ilinden 30 balıkçıyı taşıyan tekne Libya sahilinde battı, 26 balıkçı öldü.