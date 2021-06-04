Tarihte bugün (4 Haziran): Humeyni vefat etti

1878- Kıbrıs, Osmanlı Devleti'nden ayrılarak İngiliz egemenliğine girdi.

1876- 32'nci Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz, Feriye Köşkü'ndeki odasında ölü bulundu.

1898- Pehlivan Koca Yusuf, Amerika dönüşünde "La Burgogne" adlı geminin Atlas Okyanusu'nda batması sonucu öldü.

1930- Türk Tarihi Tetkik Heyeti, ilk toplantısını yaptı. 16 kişiden oluşan heyetin başkanlığına Tevfik Bey (Bıyıklıoğlu) seçildi.

1933- Şair Ahmed Haşim, İstanbul'da 46 yaşında öldü.

1961- ABD Başkanı John F. Kennedy ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikita Kruşçev, Viyana'da bir araya geldi.

1973- Yavuz Zırhlısı, Gölcük'te yapılan törenle donanmadan çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Alman zırhlıları "Goben" ve "Breslau" Osmanlı Devleti'ne sığınmış, bu zırhlılara bayrak çekilerek ''Yavuz'' ve ''Midilli'' adları verilmişti.

1974- Uluslararası Hukukçular Komitesi, Uganda'da İdi Amin'in iktidarı ele geçirmesinden bu yana 250 bin kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

1989- İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni öldü.

1992- III. İzmir İktisat Kongresi toplandı.

1997- Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen Çekiç Harekatı'na katılan askeri helikopter, Zap Kampı yakınlarında düştü. Hakkari'de görevli 8 subay, 2 astsubay ve 1 er şehit oldu.

1998- Karadeniz Ekonomik İşbirliğini (KEİ) uluslararası bir örgüte dönüştüren KEİ Şartı, 11 ülke tarafından Ukrayna'nın Yalta kentinde imzalandı.

2001- Gaffar Okkan suikastıyla ilgili terör örgütü Hizbullah mensubu 1'i kadın 10 kişi yakalandı.

2006- Peru'da başkanlık seçimlerinin ikinci turunda sosyal demokrat Alan Garcia zaferini ilan etti ve Alejandro Toledo'nun yerine devlet başkanı oldu.

2012- Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun şike ve teşvik davasıyla ilgili verdiği cezaların büyük bölümünü onadı.

2013- Almancanın en uzun sözcüğü kullanımdan kaldırıldı. Avrupa Birliği yönetmeliğine uyum sağlamak için çıkarılan yasa değişikliği nedeniyle "Sığır tasnifinin izlenmesi için görevlendirme yapılmasına dair kanun" anlamına gelen 63 harflik sözcüğün kullanımı sonlandırıldı.

2015- ABD'nin MD Anderson Kanser Merkezi ve Houston Methodist Hastanesinde dünyanın ilk kısmi kafatası ve kafa derisi nakli 15 saat süren operasyonla gerçekleştirildi.

2015- Gana'nın başkenti Akra'da akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 150 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

2016- Amerikalı efsanevi boksör, eski ağır sıklet dünya şampiyonu Muhammed Ali, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybetti.

2018- Suudi Arabistan'da ülke tarihinde ilk kez kadınlar sürücü ehliyeti almaya başladı.

2019- ABD yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı.

2020- Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aşı Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantısını yaptı.

2020- CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düşürüldü.