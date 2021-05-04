Tarihte bugün (4 Mayıs): Atatürk 3. kez Cumhurbaşkanı seçildi

1421- Padişah Çelebi Mehmet öldü. Yıldırım Beyazıd'ın, Timur'a yenilmesinden sonra parçalanma tehlikesi baş gösteren Osmanlı Devleti'ni toparlayan I. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet'in dedesiydi.

1920- Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) kuruldu.

1930- Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1931- Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1932- Gangster Al Capone tutuklandı.

1943- Başbakanlık, II. Dünya Savaşı sırasında şeker satışlarını durdurdu. Bir yıl sonra da İstanbul'da nüfus başına iki kilonun verilmesi kararlaştırıldı.

1949- "İstiklal Mahkemeleri"ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

1970- ABD'de, Ohio Kent Eyalet Üniversitesinde öğrenciler Vietnam Savaşı'nı protesto etti. Gösteriye müdahale eden Ulusal Muhafızlar, dört öğrenciyi öldürdü.

1972- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Kemalettin Eken, 4 teröristin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Orgeneral Eken ile Yarbay Adnan Coşkun yaralandı, teröristlerden biri ölü, biri yaralı ele geçirildi, 2 saldırgan kaçtı.

1980- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Josip Broz Tito öldü.

1994- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.

1997- Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği "Dinle" adlı şarkı üçüncü oldu.

1997- Tangolarıyla tanınan sanatçı Esin Engin İstanbul'da vefat etti.

2005- İsviçre'nin önde gelen plak şirketlerinden VDE-GALLO, ilk "Altın CD Ödülü"nü ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer'e verdi.

2009 - Mardin'in Bilge köyünde düğün evine düzenlenen silahlı saldırıda 7'si çocuk 44 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

2012- Akdeniz Üniversitesinde 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, idrar yollarında enfeksiyon şikayetiyle tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti.

2015 - Genelkurmay Başkanlığı, milli üretim ATAK helikopterlerinin, ilk defa terörle mücadele harekat bölgesinde görev almaya başladığını duyurdu.

2015 - Cenevre'deki BM merkezinde Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmak için müzakereler başladı.

2016- NATO, İsrail'in "NATO Karargahı'nda temsilcilik açma" talebine olumlu yanıt verdi.

2017- Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya hakkındaki davanın, sanıkların ölmüş olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

2017- Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'nin, FETÖ'nün darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan askerlerden ikisinin iade edilmesine ilişkin talebini reddetti.

2019- İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi.