Tarihte bugün (4 Nisan): Gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti

1929- İstanbul'da düzenlenen "Yerli Malı Kullanma ve Koruma" toplantısında gençlik, yerli malı kullanmaya yemin etti.

1949- Washington'da ABD, Belçika, Danimarka, Fransa, Lüksemburg, Norveç ve Portekiz, Kuzey Atlantik Paktı Örgütünün (NATO) kuruluşunu onaylayan antlaşmayı imzaladı.

1953- Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı Dumlupınar denizaltısı, NATO manevralarından dönerken Çanakkale Boğazı'nda Naboland adlı İsveç gemisiyle çarpışarak battı, 81 Türk denizcisi şehit oldu.

1966- Fransa'da NATO üslerine karşı çıkılınca Türkiye'deki üslerin durumu gündeme getirildi. Başbakan Süleyman Demirel, " Türkiye'de Amerikan üssü yoktur, tesisi vardır." dedi.

1968- ABD'li sivil haklar savunucusu Martin Luther King, Memphis'te uğradığı suikastta öldü.

1974- Türk Hükümeti, Yunan karasularının 12 mile çıkarılmasını kabul etmeyeceğini, Ege'nin bir Yunan gölü haline getirilmesinin söz konusu olamayacağını, diplomatik kanallarla Yunanistan'a bildirdi.

1979- Pakistan'ın devrik başbakanı Zülfikar Ali Butto idam edildi.

1985- Balıkesir'de eğitim uçuşu yapan bir uçak, Marangozlar Sitesi'ne düştü. Uçağın iki pilotu ile 14 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

1997- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş vefat etti.

2001- Yargıtay 6. Ceza Dairesi, İtalya'dan Türkiye'ye iade edilen terörist Mehmet Ali Ağca'nın gasp suçundan 7 yıl 2 ay ağır hapis cezasına mahkum edildiği kararı onadı.

2010- TRT'nin Arapça kanalı TRT El Türkiye yayına başladı.

2012- 12 Eylül askeri darbesine ilişkin, dönemin Genelkurmay Başkanı, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın yargılanmasına, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

2014 - Olimpiyat ve Akdeniz Oyunları şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, tedavi gördüğü Adana'nın Kozan ilçesinde 83 yaşında vefat etti.

2016- Türkiye-Avrupa Birliği mutabakatı temelinde gerçekleşen sığınmacı geri kabulü ve değişimi çerçevesinde, Yunanistan'dan gönderilen ilk göçmen grubu İzmir'e geldi.

2016- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın esir aldığı 275 kişi, ordunun düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

2017- Dünyanın en büyük pembe elması, Hong Kong'da yapılan açık artırmada 71,2 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu.

2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" düzenlendi.

2019- AİHM, 2015-2016 yıllarında Cizre, Silopi ve Sur'da uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili Türkiye aleyhine yapılan 32 başvuruyu reddetti.

2019- Antalya'da düzenlenen 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Türkiye 27 madalyayla şampiyon oldu. Üç gün süren müsabakalarda 7 altın, 11 gümüş ve 9 bronz madalya kazanan Türkiye, 2015 ve 2017'den sonra üçüncü kez Avrupa şampiyonluğu elde etti.

2021- Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla, "TSK ve Deniz Kuvvetlerini Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları"nın kınandığı açıklama yayımlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Montrö Bildirisi" olarak tanımlanan açıklamayı hazırlayanların tespiti amacıyla soruşturma başlattı.