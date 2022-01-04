Tarihte bugün (4 Ocak): Gandhi tutuklandı

1932- Hindistan'da Mahatma Gandhi tutuklandı.

1948- Burma, bağımsızlığını ilan etti.

1951- Komünist birlikler Kore'de Seul'u işgal etti.

1954- Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Kayseri'de Türkiye'nin ilk İşçi Bankasını açtı.

1960- Fransız yazar ve filozof Albert Camus, 46 yaşında trafik kazasında öldü.

1962- ABD Başkanı John F. Kennedy, Güney Vietnam'a daha fazla asker göndereceklerini açıkladı.

1965- İngiliz şair T.S. Eliot öldü.

1967- 490 kilometre uzunluğundaki Batman-İskenderun petrol boru hattı hizmete açıldı.

1976- Çanakkale'de, antik Truva kentinin bulunduğu yere 12 metre yüksekliğinde "Truva Atı" yapıldı.

1979- Anadolu Ekspresi ile Boğaziçi Ekspresi, Sincan yakınlarında çarpıştı. Kazada 19 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

1991- 36 gündür grevde olan binlerce maden işçisi, Zonguldak'tan Ankara'ya yürüyüş başlattı. Beş gün süren yürüyüş, hükümetle sendikalar arasındaki görüşmelerin yeniden başlaması üzerine, 9 Ocak'ta Bolu'nun Mengen ilçesi yakınlarında sona erdirildi.

2004- Afganistan'da büyük meclis Loya Jirga, yeni anayasayı kabul etti.

2004- Gürcistan'da "Kadife Devrim"in öncülerinden Mikhail Saakaşvili, Eduard Şevardnadze'nin yerine devlet başkanı seçildi.

2014- Rize'de 15 yıldır yayın hayatını sürdüren Gelişim TV, Lazca yayına başladı.

2016- Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), Cüneyt Çakır'ı 2015 yılının en iyi 3'üncü hakemi seçti.

2017- Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson, 50 yaşında ilk bebeğini dünyaya getirdi.

2017- Yerli imkanlarla üretilen 19'uncu T-129 ATAK helikopteri, TAI'deki törenle Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildi.

2018- CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

2018- İran, ülkede devam eden protestolarla ilgili içişlerine karışmakla suçladığı ABD'yi Birleşmiş Milletlere şikayet etti.