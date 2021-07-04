Tarihte bugün (4 Temmuz): Barbaros Hayrettin Paşa öldü
4 Temmuz 1546'da, Osmanlı donanmasında Kaptanı Deryalık yapmış Barbaros Hayrettin Paşa öldü.
1546 - Osmanlı donanmasında Kaptanı Deryalık yapmış Barbaros Hayrettin Paşa öldü.
1776 - Amerikan Bağımsızlık Günü: Amerikan Kongresi, Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti.
1848 - Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.
1932 - İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu.
1934 - Fransız fizikçi ve Nobel ödülü sahibi Marie Curie öldü.
1946 - ABD, Filipinler'in bağımsızlığını tanıdı.
1954 - İstanbul Dolmabahçe Stadı'nda kadınlar arası futbol maçı yapıldı.
1976 - İsrail komandoları, Filistinlilerin kaçırdığı uçaktaki 100 rehineyi Uganda'nın Entebbe Havaalanı'nda bir operasyonla kurtardı.
1994 - Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
1997 - ''Pathfinder'' keşif aracı, Mars yüzeyine indi.
1997 - Ankara 1 Numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı, 38 sanık için idam istedi.
1998 - Grekoromende ilk kez düzenlenen Dünya Uluslar Kupası'nda Türkiye şampiyon oldu.
2002 - Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü "17 Kasım"ın, ilk kez bir üyesinin tutuklandığını açıkladı.
2007 - Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu tedavi gördüğü hastanede 28 yaşında yaşamını yitirdi.
2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ATO Başkanı Sinan Aygün, emekli Albay Hasan Atilla Uğur, İbrahim Özcan ve Birol Başaran tutuklandı.
2010- Şiiliğin önde gelen otoritelerinden Lübnanlı Muhammed Hüseyin Fadlallah öldü.
2012 - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN), "Higgs bozonu" olması muhtemel, yeni bir atomaltı parçacığı bulunduğunu açıklandı.
2013 - Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden aldığını ilan eden Mısır ordusu, geçici hükümet başkanlığına Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'u tayin etti.
2015 - Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.
2018 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik ilk KHK yayımlandı. 477 sayılı KHK ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.