Tarihte bugün (5 Ağustos): Marilyn Monroe 36 yaşında canına kıydı

1895 - Alman sosyalist düşünür Friedrich Engels öldü.

1914 - Mary P. Jacop, sütyenin patentini aldı.

1921 - Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan seçildi.

1925 - Mustafa Kemal, 29 Ocak 1923'te evlendiği Latife (Uşaklıgil) Hanım'dan ayrıldı.

1944 - Yahudi mültecileri taşıyan "Mefkure" motoru, İğneada açıklarında bir denizaltı tarafından batırıldı, 312 mülteci boğuldu.

1962 - ABD'li yıldız Marilyn Monroe, Hollywood'daki evinde ölü bulundu. 36 yaşındaki Monroe'nun intihar ettiği açıklandı.

1964 - ABD Başkanı Lyndon Johnson, bir Amerikan destroyerine ateş açıldığı iddiasıyla Kuzey Vietnam'ın bombalanması emri verdi.

1969 - Amerikan uzay aracı "Mariner Seven", Mars'ın fotoğraflarını çekti.

1980 - Ali Özgentürk'ün yönettiği "Hazal", Paris'te düzenlenen Prades Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü aldı.

1980 - Lyon Konsolosluğu, Ermeni teröristlerin saldırısına uğradı, 4 kişi yaralandı.

1998 - Doğu Bloku'nun hayatta kalan son Stalinci liderlerinden Bulgaristan'ın uzun yıllar diktatörü olan Todor Jivkov, Sofya'da 96 yaşında öldü.

2013 - Ergenekon Davası'nda karar açıklandı. 66'sı tutuklu 275 sanık arasında yer alan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, CHP milletvekilleri Mustafa Balbay, Mehmet Haberal ve Sinan Aygün hakkında da çeşitli hapis cezaları verildi.

2015 - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Buna göre, 30 Ağustos 2015'ten geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar getirildi.

2016 - Rio Olimpiyatları'nda milli güreşçi Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kilo finalinde İranlı rakibini yenerek altın madalya kazandı.

2016 - Sudan'da sağanağın Nil Nehri'nde yol açtığı taşkın ve sel felaketi nedeniyle en az 152 kişi yaşamını yitirdi.

2017 - Balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'nin ihracat gelirlerini yeni yaptırımlarla üçte bir oranında azaltmayı hedefleyen BM Güvenlik Konseyi karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.

2020 - Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay, 82 yaşında hayata veda etti.

2020 - Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

2020 - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, tarihi Babri Camisi'nin (Babri Masjid) yerine inşa edilecek tartışmalı Hindu tapınağının temel atma törenine katıldı.