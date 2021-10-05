Tarihte bugün (5 Ekim): X-ray icat edildi

1789- Parisli kadınlar, "ekmek" talebiyle Versay Sarayı'na yürüdü. Kadınların yürüyüşü, Fransız Devrimi'ne giden yolda, en önemli mücadelelerden biri oldu.

1896- Avusturya gazetesi "Wiener Presse", Alman fizikçi Wilhelm Roentgen'in yeni bir radyasyon çeşidini (bugünkü bilinen adıyla "x-ray") bulduğunu açıkladı.

1908- Bulgaristan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etti.

1908- Avusturya imparatorunun ilhak notasını imzalamasıyla Bosna Hersek, Osmanlı toprağı olmaktan çıktı.

1911- İtalyan kuvvetleri Gelibolu'yu işgal etti.

1925- İlk Cumhuriyet altını, İstanbul Darphanesi'nde basıldı. İlk para Mustafa Kemal Paşa'ya gönderildi.

1926- İstanbul Boğazı'nda trenler için vapur seferleri başlatıldı.

1930- Dünyanın en büyük hava gemisi R.101 havada patladı, 44 kişi öldü.

1931- Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın Yunanistan'ı ziyaretleri sırasında, 1930 Türk-Yunan Dostluk Antlaşması yürürlüğe konuldu.

1934- İspanya'da iç savaş başladı.

1947- Atina'da yapılan Akdeniz Atletizm Yarışmaları'nda Türkiye birinci oldu.

1953- Türkiye, BM Güvenlik Konseyine 40 oyla üye seçildi.

1970- Enver Sedat, Mısır Devlet Başkanı oldu.

1979- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş hükümetten istifa etti.

1979- Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) lideri Yaser Arafat Ankara'ya geldi. FKÖ Temsilciliği açıldı.

1988- Şili'de Pinochet rejimine karşı referandum yapıldı.

1989- Dalai Lama, barışçıl politikaları ve Tibet'in özgürlüğü için şiddet karşıtı mücadelesi nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

2007- Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Koray Aydın, Yüce Divanda yargılandığı davada, "ihaleye fesat karıştırdığı", "görevini kötüye kullandığı" ve "haksız mal edindiği" suçlamalarından beraat etti.

2009- DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, sendika genel merkezindeki odasında ayağından vurularak yaralandı, kaçmaya çalışan saldırgan yakalandı.

2011- SİPA Press'in kurucusu, gazeteci Gökşin Sipahioğlu, Paris'te 85 yaşında vefat etti.

2012- Kentsel dönüşüm, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Esenler Havaalanı Mahallesi'nde katıldığı törenle başladı.

2016- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 121 ülkenin yüksek yargı kurumlarına FETÖ'yü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan mektup gönderdi.

2016- İsrail donanması, Gazze ablukasını delmek için yola çıkan kadın eylemcileri taşıyan Zaytouna adlı gemiye Gazze'nin 40 ile 50 mil açıklarında uluslararası sularda müdahalede bulundu.

2017- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu, 4 kez ağırlaştırılmış müebbedin yanı sıra "Cumhurbaşkanına hakaret", "nitelikli kasten yaralama", "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli yağma" suçlarından 82,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018- 2018 Nobel Barış Ödülü, cinsel şiddetin bir savaş silahı olarak kullanılmasını durdurmaya yönelik çabalarından ötürü Dr. Denis Mukwege ve Ezidi aktivist Nadia Murad'a verildi.

2018- Suudi Arabistan Krallığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı'nın Başkonsolosluk'tan çıktıktan sonra ortadan kaybolduğunu iddia etti.

2019- Suudi Arabistan'ın ilk kadın futbol ligi, Cidde kentinde başladı.