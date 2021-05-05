Tarihte bugün (5 Mayıs): Napolyon öldü

1821- Fransız İmparator Napolyon Bonapart, sürgün edildiği St. Helene Adası'nda öldü.

1834- İlk ana kara demir yolu hattı Belçika'da açıldı.

1925- Modern tarım yöntemleri konusunda örnek oluşturmak amacıyla tasarlanan Atatürk Orman Çiftliği'nin kuruluş çalışmalarına başlandı.

1925- Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e suikast girişimi gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Manok Manukyan idam edildi.

1947- Belçika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg ve Norveç bir araya gelerek Avrupa Konseyini kurdu. Türkiye, Avrupa Konseyine Ağustos 1949'da katıldı.

1952- Kibrit tekeli kalktı.

1952- Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos'un Türkiye'ye yaptığı resmi gezi sırasında kararlaştırılan Türk-Elen Dostluk Derneği kuruldu.

1955- Türk Kadınlar Birliğinin (TKB) girişimiyle her yıl mayısın ikinci pazar gününün "Anneler Günü" olarak kutlanmasına karar verildi. TKB, Nenehatun'u yılın annesi seçti.

1956- Ece Özbayrak, 10. Daktilografi Şampiyonası'nda, dakikada 735 vuruşla dünya rekoru kırdı.

1960- Sovyetler Birliği, bir süredir kayıp olan ABD'ye ait casus uçağı "U-2"yi düşürdüğünü açıkladı.

1961- Alan Shepard, ABD'nin uzaya gönderdiği ilk insan oldu.

1968- Fransa'da, Vietnam Savaşı nedeniyle Amerikan karşıtı gösterilerde 6 öğrencinin tutuklanması üzerine Daniel Cohn-Bendit liderliğinde 30 bin öğrenci, barikatlar kurarak Paris'te ayaklandı, Sorbonne Üniversitesi kapatıldı.

1990- İlk özel televizyon kanalı olan Magic Box şirketinin Star 1 televizyonu programlı yayına başladı.

1994- Naim Süleymanoğlu, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 64 kiloda dünya rekoru kırarak üç altın madalya aldı.

2006- Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz, 81 yaşında İstanbul'daki evinde yaşama veda etti. Aralarında "Ah Güzel İstanbul", "Selvi Boylum, Al Yazmalım", "Eğreti Gelin" gibi yapımların bulunduğu 119 filme imza atan Yılmaz, 7'si Antalya Film Festivali'nde olmak üzere 10 ödül kazanmıştı.

2007- Bakanlar Kurulu, paradaki "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009'dan itibaren kaldırılmasını ve yeniden "Türk lirası"na dönülmesini kararlaştırdı.

2012- ABD tarihinin en büyük terör saldırısı olan 11 Eylül'ün beyni kabul edilen Halid Şeyh Muhammed ile 4 arkadaşı, Küba'daki Guantanamo Deniz Üssü'ndeki askeri mahkemeye çıkarıldı. Muhammed ile arkadaşları savunma yapmayı reddetti.

2013- Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde İtalya temsilcisi Santa Lucia'yı 71-50 yenerek dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

2015 - "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na TBMM'de yumruklu saldırı" olayıyla ilgili yargılanan Orhan Övet'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

2015 - Dünya'ya zaman ve mesafe açısından şimdiye kadarki en uzak galaksinin keşfedildiği açıklandı.

2016- Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs'ta bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin adliyeye sevk edilen 32 kişi tutuklandı.

2019- ABD Başkanı Donald Trump, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıkladı.