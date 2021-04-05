Tarihte bugün (5 Nisan): Fatih'in donanması İstanbul sularına girdi
5 Nisan 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına geldi.
1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına geldi.
1900- 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndaki "Plevne Direnişi" ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü.
1930- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.
1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı, Emin Onat ve Orhan Arda'nın önerdikleri proje seçildi.
1946- Missouri zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.
1974- New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.
1976- Tayvan Lideri Çan Kay Şek 88 yaşında öldü.
1983- Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.
1984- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.
1994- "5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi" uygulamaya konuldu.
1999- Bingöl Valisi Süleyman Kamçı'ya bombalı saldırıda bulunuldu. Olayda bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İntihar saldırısını yapan terörist parçalanarak öldü.
2008- Amerikalı aktör Charlton Heston, 84 yaşında öldü.
2009- ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de liderlerle görüştü