Tarihte bugün (5 Nisan): Fatih'in donanması İstanbul sularına girdi

1453- Fatih Sultan Mehmet'in donanması İstanbul sularına geldi.

1900- 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'ndaki "Plevne Direnişi" ile tanınan Gazi Osman Paşa öldü.

1930- Hindistan'da 300 millik yürüyüşünü tamamlayan Mahatma Gandhi, Dandi sahiline ulaştı.

1941- Anıtkabir için açılan proje yarışması sonuçlandı, Emin Onat ve Orhan Arda'nın önerdikleri proje seçildi.

1946- Missouri zırhlısı, ABD'de ölen Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün'ün naaşını İstanbul'a getirdi.

1974- New York'taki Dünya Ticaret Merkezi binası açıldı. Yapımına 1970'te başlanan ve 37 milyon dolara mal olan binanın mimarı Minuori Yamasaki idi.

1976- Tayvan Lideri Çan Kay Şek 88 yaşında öldü.

1983- Eski CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e yurt dışına çıkış izni verildi. Ecevit, Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Portekiz'e gitti.

1984- Cidde-Şam seferini yapan bir yolcu uçağı, Suriye uyruklu bir hava korsanı tarafından kaçırılarak Yeşilköy'e indirildi.

1994- "5 Nisan Ekonomik Önlemler Paketi" uygulamaya konuldu.

1999- Bingöl Valisi Süleyman Kamçı'ya bombalı saldırıda bulunuldu. Olayda bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı. İntihar saldırısını yapan terörist parçalanarak öldü.

2008- Amerikalı aktör Charlton Heston, 84 yaşında öldü.

2009- ABD Başkanı Barack Obama, resmi ziyaret için geldiği Türkiye'de liderlerle görüştü