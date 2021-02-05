Tarihte Bugün (5 Şubat): Kıbrıs görüşmeleri başladı

1877- Mithat Paşa sadrazamlıktan azledildi.

1924- Greenwich gözlemevi saat başı sinyallerini yayınlamaya başladı.

1936- Charlie Chaplin'in (Şarlo) son sessiz filmi "Modern Zamanlar" gösterime girdi.

1939- Uludağ'da ilk kez kayak yarışmaları yapıldı.

1959- Türkiye ve Yunanistan arasındaki "Kıbrıs" konulu görüşmeler Zürih'te başladı.

1960- Besteci Selahattin Pınar, 58 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1975- ABD Kongresi'nin 11 Aralık 1974'te aldığı Türkiye'ye silah ambargosu kararı uygulanmaya başlandı.

1993- ANAP İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci, eşi ve kızı, Bolu Gerede yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldü. Kahveci'nin oğlu Cihan, kazadan yaralı kurtuldu.

2007- Amerikalı astronot Sunita Williams, Uluslararası Uzay İstasyonunun soğutma sistemini tamir etmek amacıyla yaptığı 22 saat 27 dakikalık uzay yürüyüşle "En Uzun Uzay Yürüyüşünü Yapan Kadın" oldu.

2013- Türkiye'nin NATO'dan talep ettiği Patriot Hava Savunma Sistemi'nin bir bölümünün Gaziantep'e nakli tamamlanarak, sistem devreye alındı.

2013- 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, babasına ait saç örneğini, Özal'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tutanak karşılığı teslim etti. Ahmet Özal, Adli Tıp Kurumu raporunda babasının "öldürüldüğünün yazıldığını" öne sürdü.

2014- BM tarafından hazırlanan rapor, Suriye'deki çocukların muhalif güçlerce savaştırıldığını, Suriye rejimi ve bağlı militanlar tarafından gözaltında "korkunç" işkencelere maruz bırakıldığını ve öldürüldüğünü belgeledi.

2016- Beşşar Esed güçleri ve Rusya'nın Türkmendağı'nda düzenlediği saldırılar nedeniyle Türkiye'ye sığınan yaklaşık 2 bin 500 Suriyeli aile, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine yerleştirildi.

2017- Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Nuristan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 65 kişi öldü.

2017- ABD'de Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın 7 İslam ülkesine uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağının tekrar yürürlüğe konulması talebini reddetti.

2020- Van'ın Bahçesaray ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını öldü. Bir gün sonra çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Her iki olayda 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.