Tarihte bugün (5 Temmuz): Başbağlar katliamı, Fransızların Cezayir’i işgali

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Fransızlar Cezayir’i İşgal Ettiler (1830)

Cezayir Dayısı İzmirli Hasan Paşa’nın bir alacak meselesi yüzünden sinirlenerek Fransız elçisinin yüzüne yelpaze ile vurması ilişkileri germişti. Fransa ile Cezayir arasında savaş çıktı. Osmanlı Devleti bu dönem de içinde bulunduğu durum nedeniyle Cezayir’i koruyacak vaziyette değildi. Çünkü yeniçeri ocağı kaldırılmış, Navarin’de donanması yakılmıştı. Aslında Fransızların durumu da bu dönemde Cezayir savaşı için müsait değildi. Fransızlar uzun süre kuşatma altında tuttukları Cezayir’e 14 Haziran 1830 tarihinde asker çıkardılar. Yapılan birkaç savaştan sonra Fransızlar 5 Temmuz 1830 tarihinde Cezayir şehrini işgal ettiler ve Cezayir’e kalıcı olarak yerleştiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Musa Çelebi Saltanat Mücadelesini Kaybetti ‘’Fetret Devri Sona Erdi’’(1413)

Yıldırım Bayezit’in ikinci oğludur. Ankara Savaşından sonra başlayan Fetret Döneminde önce Bursa’da arkasından Edirne’de hüküm sürmüştür. Ancak kardeşi Mehmet Çelebi ile giriştiği mücadeleyi kaybetmiş ve 5 Temmuz 1413 tarihinde ortadan kaldırılmıştır. Bu olay ile 11 yıl süren karmaşa dönemi sona ermiş ve Osmanlı Devleti tekrar toparlanma süreci içerisine girmiştir.

Fransızlar Cezayir’i İşgal Ettiler (1830)

Cezayir Dayısı İzmirli Hasan Paşa’nın bir alacak meselesi yüzünden sinirlenerek Fransız elçisinin yüzüne yelpaze ile vurması ilişkileri germişti. Fransa ile Cezayir arasında savaş çıktı. Osmanlı Devleti bu dönem de içinde bulunduğu durum nedeniyle Cezayir’i koruyacak vaziyette değildi. Çünkü yeniçeri ocağı kaldırılmış, Navarin’de donanması yakılmıştı. Aslında Fransızların durumu da bu dönemde Cezayir savaşı için müsait değildi. Fransızlar uzun süre kuşatma altında tuttukları Cezayir’e 14 Haziran 1830 tarihinde asker çıkardılar. Yapılan birkaç savaştan sonra Fransızlar 5 Temmuz 1830 tarihinde Cezayir şehrini işgal ettiler ve Cezayir’e kalıcı olarak yerleştiler.

Türk Askeri Hatay’a Girdi (1938)

Türkiye ile Fransa arasında 1936 tarihinde başlayan Hatay sorunu adım adım Türkiye’nin istediği şekilde çözülmeye başladı. Son olarak Hatay’a bağımsızlık verilmesi konusunda anlaşılmıştı.Türkiye ile Fransa arasında ki 3 Temmuz 1938 tarihinde ki antlaşma gereğince Hatay’ın toprak bütünlüğü ve statüsünün karşılıklı korunması kararı verilmişti. Bu karara uygun olarak 2500 kişilik Tür askeri 5 Temmuz 1938 tarihinde Hatay’a girdi.

Darbe Suçlusu Talat Aydemir İdam Edildi (1964)

Albay Talat Aydemir i iki defa darbe başarısız darbe girişiminde bulundu. Birincisinde affedildi ancak ikinci girişimi sonrası aldığı idam cezasının infazı 5 Temmuz 1964 tarihinde yerine getirildi.

Ciddi Karışıklıklar İçerisinde ki Pakistan’da Ordu Yönetime El Koydu (1977)

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Ziya Ül Hak Zülfikar ülke yönetimine el koyarak 5 Temmuz 1977 tarihinde Başbakan Zülfikar Ali Butto’yu tutuklattı. Ülke seçim yolsuzlukları olduğu iddia edilen Pakistan’da ülke tam bir kaos içerisindeydi.

Sedat Yenigün öldürüldü (1980)

Müslüman gençliğin bilinçlenmesinde önemli rol oynayan Sedat Yenigün kimliği belirsiz kişilerce, 5 Temmuz 1980'de 30 yaşındayken uğradığı saldırısı sonrası hayatını kaybetti.

Başbağlar Köyünde 33 Kişi Katledildi (1993)

Erzincan’ın tarihi köylerinden Başbağlar’a baskın yapan teröristler akşam üzeri aralarında camiden çıkmakta olan kişilerin de olduğu 33 kişiyi katlettiler. Başbağlar köyü katiller tarafından yakılıp yıkıldı. Bu olayda teröristler köylülere ateş açmadan önce uzun bir süre örgüt propagandası yaptılar. Katliamın büyük bir ihtimalle PKK eliyle yapıldığı iddia edildi. Fakat olayın faillerinden hiç kimse yakalanamadı. Bu olayın bir kaç gün önce Sivas'da Madımak otelinin yakılması hadisesine misilleme olarak tertip edildiği ve Türkiye'de bir kardeş kavgasının çıkartalmak istendiği için gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Bu acı olay hafızalarda derin bir iz bırakmış ve halen tartışılmaktadır.

Hiçbir Dini İnancı Olmadığını Söyleyen Mizah Yazarı Aziz Nesin Öldü (1995)

Hiçbir dini inancı olmadığını söyleyen Türk halkını aşağılayıcı ifadeler sarf eden mizah yazarı Aziz Nesin İzmir’de 5 Temmuz 1995 tarihinde öldü. Vasiyeti üzerine Çatalca’da mezar yeri belli olmayacak şekilde bir çukura gömüldü.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1687 Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica adlı eserini yayımladı.

1770 Rus ve Osmanlı arasında Çeşme Savaşı gerçekleşti.

1830 Fransa, Cezayir'i işgal etti.

1884 Kamerun, Almanya'nın sömürgesi oldu.

1904 Kazak şair ve filozof Abay Kunanbayoğlu, öldü.

1917- Mustafa Kemal, Halep’teki 7. Ordu Komutanlığı’na atandı.

1921- Antalya’yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.

1939 Hatay Devleti, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlandı.

1939- Enver Paşa’nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

1939- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1945- İngiltere’yi II. Dünya Savaşı’nda zafere götüren Winston Churchill seçimleri kaybederek, başbakanlıktan ayrıldı.

1946 Bikini, ilk kez Paris'te tanıtıldı.

1950- Radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı.

1954 BBC ilk televizyon haber bültenini yayınladı.

1964 Emekli Albay Talat Aydemir idam edildi.

1971- Türkiye’nin Ortak Pazar’a geçişini öngören katma protokol, Meclis’te kabul edildi.

1974- Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. 7 ilde haşhaş ekimi yapılabilecek. Karar, ABD’nin tepkisine yol açtı. Başbakan Bülent Ecevit, ‘’Nerede ne ekeceğimize kimse karışamaz’’ dedi.

1977 Pakistan Genelkurmay Başkanı Ziya ül Hak darbe yaptı: Başbakan Zülfikar Ali Butto tutuklandı.

1987 İktisatçı ve düşünür İdris Küçükömer, öldü.

1993- Türkiye’nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller’in oluşturduğu SHP-DYP Koalisyon Hükümeti, TBMM’den güvenoyu aldı.

1993 Kemaliye Başbağlar Köyünde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 kişi öldürüldü.

1996 Bir koyun (Dolly), hücreden klonlanmış ilk memeli oldu.

1998 Japonya, Mars'a uzay aracı gönderdi ve uzay araştırmaları alanında ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü ülke oldu.

2000- Yargıtay, kapatılan RP’nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın, TCK’nın 312. maddesinin 2. fıkrasından, 1 yıl hapis cezasına çarptırılması kararını onadı.

2006 Kuzey Kore orta ve uzun menzilli füze denemesi yaptı.

2008 Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, öldü.