Tarihte bugün (5 Temmuz): Fransızlar Cezayir'i işgal etti

1830 - Fransızlar, Cezayir'i işgal etti.

1917 - Mustafa Kemal, Halep'teki 7. Ordu Komutanlığına atandı.

1921 - Antalya'yı işgal eden İtalyan güçlerinin son birliği de kentten ayrıldı.

1938 - Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk birlikleri Hatay'a girdi. Fransızların ilan ettiği sıkıyönetim kaldırıldı.

1939 - Enver Paşa'nın çocuk ve torunlarının vatandaşlığa alınmaları ve yurda dönmelerine izin veren yasa çıktı.

1939 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu.

1945 - İngiltere'yi II. Dünya Savaşı'nda zafere götüren Winston Churchill seçimi kaybedince başbakanlıktan ayrıldı.

1946 - Fransız modacı Louis Reard, iki parçalı mayoyu tanıttı. Mayonun adı, ABD'nin atom bombası denemeleri yaptığı Pasifik'teki Bikini Adası'ndan geliyordu.

1950 - Radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı.

1964 - Darbe girişimleri nedeniyle yargılanan ve idama mahkum edilen Albay Talat Aydemir'in cezası infaz edildi.

1971- Türkiye'nin Ortak Pazar'a geçişini öngören katma protokol, Meclis'te kabul edildi.

1974 - Bakanlar Kurulu, haşhaş ekimi yasağını kaldırdı. Yedi ilde haşhaş ekimi yapılabilmesini öngören karar, ABD'nin tepkisine yol açtı.

1977 - Pakistan'daki askeri darbede, General Ziya Ül Hak, Başbakan Zülfikar Ali Butto'yu devirdi.

1993 - Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'in oluşturduğu DYP-SHP koalisyon hükümeti TBMM'den güvenoyu aldı.

2004 - Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Necdet Mahfi Ayral, 96 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2005 - Zorlu Grubu'nun kurucusu Mehmet Zorlu 86 yaşında İstanbul'da öldü.

2007 - Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini de öngören Anayasa değişiklik paketinin iptaline ilişkin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP tarafından yapılan başvuruları reddetti.

2008 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan, Bodrum'da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

2012 - Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında Suriye tarafından düşürülen Türk asker uçağının pilotları Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan ve Hava Pilot Teğmen Hasan Hüseyin Aksoy'un deniz dibindeki naaşlarına ulaşıldı.

2015 - Efes antik kenti, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

2016 - Giresun'da, bölgedeki birliklere bayram ziyaretleri gerçekleştiren üst düzey askeri personel ile ailelerini taşıyan helikopterin, yoğun sisin etkili olduğu dağlık alana düşmesi sonucu 2'si asker, 5'i askeri personel eş ve çocuğu, 7 kişi hayatını kaybetti.

2019 - Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yurt yangını davasında, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'a 12 yıl 2 ay 20 gün, yurt müdürü Cuma Ali Genç'e 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası verildi.