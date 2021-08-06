Tarihte bugün (6 Ağustos): Osmanlı Kıbrıs'ın tamamını fethetti

1571 - Magosa'nın Osmanlı ordularına teslim edilmesiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı.

1914 - İlk elektrikli trafik lambası, ABD'nin Ohio Cleveland kentinde hizmete girdi.

1915 - İtilaf Devletleri orduları, Anafartalar'da karaya çıktı.

1924 - Lozan Barış Antlaşması yürürlüğe girdi.

1938 - "Times" gazetesi, "Atatürk ve Atatürk Türkiye'si" özel sayısı yayımladı.

1945 - II. Dünya Savaşı'nda ABD, Japonya'nın Hiroşima kentine ilk atom bombasını attı, 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.

1956 - Turan Selçuk, İtalya'da düzenlenen yarışmada Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı. Bu, bir Türk sanatçının karikatür alanında kazandığı ilk uluslararası ödül oldu.

1989 - Milli Piyango İdaresi "Kazı Kazan" oyununu piyasaya çıkardı.

2012 - NASA tarafından üretilmiş en zeki gezegenler arası gezginci robot Curiosity (Merak), Mars'a indi.

2015 - Mısır'da "Yeni Süveyş Kanalı", Arap ve bazı yabancı ülkelerin devlet başkanlarının katıldığı törenle hizmete açıldı.

2016 - Özel Kuvvetler Komutanlığı, FETÖ'nün darbe girişiminde yer alan personelini belirlemek için bir komisyon oluşturdu.

2016 - Fransa'da, Paris'e 140 kilometre mesafedeki Rouen'deki bir barda, doğum günü kutlaması sırasında pastanın üzerindeki mumların yol açtığı yangında 13 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

2019 - "Bizimkiler" dizisiyle üne kavuşan, sinemanın klasikleri "Hababam Sınıfı", "Çöpçüler Kralı", "Kapıcılar Kralı", "Postacı" gibi yapıtların senaristi Umur Bugay, 78 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.