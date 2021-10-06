Tarihte bugün (6 Ekim): Türkiye'deki ilk uçak fabrikası açıldı

1605- Lala Mehmet Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, Estergon Kalesi'ne girdi.

1657- Osmanlı bilgini Katip Çelebi vefat etti.

1889- Thomas Edison ilk hareketli resim gösterimini gerçekleştirdi.

1923- Şükrü Naili Paşa komutasındaki Türk birlikleri İstanbul'a girdi, kent düşman işgalinden kurtuldu.

1923- Damat Ferit Paşa, Fransa'nın Nice kentinde öldü.

1923- Amerikalı astronom Edwin Hubble, Andromeda galaksisini keşfetti.

1926- Türkiye'de ilk uçak fabrikası Kayseri'de açıldı.

1930- I. Balkan Konferansı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da toplandı.

1951- Eski Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Stalin, ülkesinin atom bombasına sahip olduğunu açıkladı.

1964- Birinci Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.

1969- Cumhuriyet gazetesinin sahibi, gazeteci Doğan Nadi, tedavi için gittiği Londra'da 56 yaşında hayatını kaybetti.

1971- 6. Akdeniz Oyunları, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından İzmir'de törenle açıldı.

1981- Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat, askeri bir tören sırasında öldürüldü. Suikastı Müslüman Kardeşler örgütü üstlendi.

1986- TRT'nin ikinci televizyon kanalı çeşitli eğlence programlarıyla resmen açıldı.

1990- Tarihçi ve siyaset bilimci, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin ilk kadın akademisyeni, Cumhuriyet Senatosu üyesi, eski milletvekili Doç. Dr. Bahriye Üçok, kargoyla gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 71 yaşında hayatını kaybetti.

1993- İş insanı Nejat Eczacıbaşı, ABD'de 80 yaşında vefat etti.

2007- Motorlu taşıt olmaksızın sadece kas gücüyle dünyayı dolaşan ilk insan olmak için 13 yıl önce yola çıkan İngiliz maceracı Jason Lewis, pedallı kayığıyla Greenwich'de bir iskeleye yanaşarak serüvenini tamamladı.

2011- Apple firmasının efsanevi kurucusu Steve Jobs 56 yaşında hayatını kaybetti. Jobs'un pankreas kanseri tümörünün yol açtığı solunum durmasından öldüğü açıklandı.

2017- ABD yönetimi, Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı.