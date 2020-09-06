Tarihte bugün (6 Eylül): 6-7 Eylül olayları başladı

Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

6-7 Eylül Olayları (1955)

Kıbrıs Türkleri'ne yapılan baskılar ve bazı yayın organlarının kışkırtıcı yayınları azınlıklara karşı kamuoyunda bir husumet oluşturmuştu. 6 Eylül 1955 günü Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin bombalandığı şeklinde bir haber duyuldu. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde protesto mitingleri ve yürüyüşler yapıldı. Aynı günün akşamı İstanbul’daki gösteriler kontrolden çıktı.İstanbul’da yaşayan azınlıklara yönelik saldırı ve yağma başladı. Olaylar sırasında ölenler oldu. Evler, dükkanlar, arabalar, kiliseler, havralar yağmalandı.

Bu olaylardan sonra kendini güvende hissetmeyen gayri Müslim vatandaşlarımızdan bir kısmı özellikle bir çok Rum İstanbul’u terk etti. Bu olayları görüldüğü illerde sıkıyönetim ilan edildi. İki gün süren olaylarda bir çok kişi tutuklandı ise de yargılamalar berat ile sonuçlandı. 27 Mayıs yargılamalarında bu olaylarda gündeme gelmiştir. Tarihimizin aydınlığa kavuşmamış olaylarındandır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil Teslim Oldu (1859)

Şeyh Şamil ile baş edemeyen Ruslar 1859 yılına gelindiğinde çok üstün kuvvetlerle amansız ve kuralsız bir saldırılar ile Şeyh Şamil ve çok az sayıda kalan mücahidi Gunip dağına kadar çekilmek zorunda bırakmışlardı. Şeyh Şamil 25 yıla yakın mücadeleden sonra 6 Eylül 1859’da Rus birliklerine teslim olmak zorunda kaldı. Şeyh Şamil’i ve mücahitleri çaresiz bırakmak isteyen Ruslar kadın çocuk demeden herkesi katletmişler ve mücahitlerin sığınakları olarak gördükleri ormanları yakmışlardır.

Girit Olayları (1898)

Osmanlı Devleti 1897’de Yunanistan’ı yenmesine rağmen yenik muamelesi gördü. Avrupalı devletler Girit’in özerk ve tarafsız hale getirildiğini açıkladılar. Bu karar Rumları şımartırken zulme uğrayan Türkleri büsbütün kızdırdı. Rumlar ile Türkler arasında önlenemez çatışmalar başladı. 6 Eylül 1898’de adadaki Türkler İngiliz işgal birliklerine ve Rumlara karşı harekete geçtiler. Kandiye’de bir İngiliz konsülü olaylar sırasında öldü. Bu olayı bahane eden İngiltere , Fransa , Rusya ve İtalya ada yönetimine el koydular. Girit meselesi başlangıcından sonuna kadar tarihten ders almak isteyenler için bilinmesi gereken bir olaydır.

Marne Çarpışmaları (1914)

Almanlar Fransa’ya karşı bir yıldırım hareket başlatmışlardı.İlk anlarda başarılı oldular ancak 6-12 eylül 1914’teki Marne ırmağı bölgesindeki çarpışmalar Almanları durdurdu. Alman İmparatoru savaşı kaybeden general Moltke’yi görevden aldı.

Lice Depremi (1975)

6 Eylül 1975 tarihinde Diyarbakır Lice merkezli 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Oluşan depremde yaklaşık 2400 civarında insan hayatını kaybetti.

Davutlar Orman Yangını (1985)

Ülkemizdeki orman yangınlarında en büyük kayıp 6 Eylül 1985 tarihinde Kuşadası Davutlar orman yangınında verilmiş, 14 asker ve bir yangın işçisi şehit olmuştur.

Siyasi Yasakların Kaldırılması İle İlgili Referandum (1987)

Türkiye’nin yaptığı en önemli referandumlardan biri 6 Eylül 1987’deki “siyasi yasakların kaldırılması ile ilgili” referandumdur. Referandumun konusu 12 eylül döneminde siyasi yasak getirilen siyasi liderlerin yasağının kalkması ile ilgiliydi. Yine iktidar ve muhalefet karşı karşıya idi.Başbakan Turgut Özal hayır kampanyası yürütüyordu. Ertesi gün kesin sonuç şöyleydi: Evet yüzde 50.16, hayır yüzde 49.84.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1422- II. Murat, İstanbul kuşatmasını sona erdirdi.

1566- Kanuni Sultan Süleyman, Zigetvar yakınlarında öldü.

1843-Tanzimat döneminde orduda ilk modern taksimat yapıldı ve 5 orduya bölündü

1938- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu kuruldu.

1960- Türk Milli Güreş Takımı, Roma Olimpiyatları’nda serbest güreşte 4 altın, 2 gümüş madalya aldı.

1962- Iğdır’da deprem: 5 bin ev yıkıldı, 25 bin kişi evsiz kaldı.

1966- Yıldız Savaşları dizisi, NBC’de gösterilmeye başlandı.

1975- Diyarbakır, Lice’de deprem: 2 bin 385 kişi öldü.

1977- Yumurtalık’tan dış ülkelere ilk petrol sevkıyatı başladı.

1980- Sovyetler Birliği, Güney Kore Havayolları’na ait Boeing 747 uçağını düşürdü, 249 kişi öldü.

1980- Spor spikeri ve yazarı Eşref Şefik öldü.

1982- Yazar Azra Erhat 67 yaşında öldü.

1986- İstanbul’daki Neva Şalom Sinagogu’na düzenlenen terörist saldırıda 21 Musevi öldü, 4 kişi yaralandı.

1987- Cumhuriyet tarihinin 3. referandumunda, 1982 Anayasası’na eski politikacılar için konulan yasağın kaldırılıp, kaldırılmaması oylandı. YSK, kesin sonuçları yüzde 50.16 ‘’evet’’, yüzde 49.84 ‘’hayır’’ olarak açıkladı.

1991- Ressam Fahrünnisa Zeyd Amman’da öldü.

1992- Sinema sanatçısı Cevat Kurtuluş öldü.

1998- Japon sinemasının büyük ustası Akira Kurosawa, 88 yaşında Tokyo’da öldü

2004- İskenderun Körfezi'nde 4 yılı aşkın süredir bekletilen ''MV Ulla'' adlı gemi, taşıdığı 2 bin 200 ton ''toksik atık'' yüküyle battı.

2005- Mersin'in Erdemli ilçesi Ayaş beldesinde (Elausa Sebaste) kazı çalışması yapan Roma La Sapienza Üniversitesi ekibi, MS birinci yüzyılda Romalılarca yaptırıldığı sanılan, bölgenin en büyük tapınağını buldu.

2007- Pankreas kanseri tedavisi gören İtalyan tenor Luciano Pavarotti 71 yaşında öldü.

2008- Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden Cumhurbaşkanı Gül, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile bir araya geldi. (A) Milli Futbol Takımı, Gül ve Sarkisyan'ın izlediği 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında, Ermenistan'ı, Tuncay ve Semih'in golleriyle 2-0 yendi.

2008 - Mısır'ın başkenti Kahire'nin yakınlarında "Muqattam tepeleri"nden kopan kayalar evlerin üzerine düştü; 18 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Aynı bölgede 1993'te gene kayalar yuvarlanmış ve 30 kişi ölmüştü.

2010- İrlandalı rock grubu U2, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konser verdi.

2011- Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Tekir beldesindeki Yeşilgöz Göleti'nde araştırma yapan ODTÜ Obruk Mağara Araştırma Grubu, Türkiye'nin en derin 5. mağarasını ortaya çıkardı.

2011- Türkistan'dan 1953'te Türkiye'ye göç eden ''Dünyanın en yaşlı kadını'' 121 yaşındaki Gaışhıkaan Sıhıkaan, 58 yıl sonra verilen nüfus cüzdanıyla Türk vatandaşı oldu.

2013- Milli Tenisçi İpek Soylu, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda Belçikalı partneri Elise Mertens ile genç kızlarda çiftler kategorisinde yarı finale yükselerek, tarihi bir başarıya imza attı.

2017- Sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin (90), İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2018- Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılı "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildi.

2019- İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılmasının (Brexit) önünü kesecek tasarıyı onayladı.