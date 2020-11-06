Tarihte bugün (6 Kasım): TBMM’de Kürtçe Yemin Krizi Çıktı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

TBMM’de Kürtçe Yemin Krizi Çıktı (1991)

Erdal İnönü liderliğindeki Sosyal Demokrat Halkçı Parti 1991 seçimlerinde bir kısım DEP adaylarını kendi listesinden aday göstererek bir nevi seçim ittifakı yapmıştı. Bu milletvekillerinden Leyla Zana ve Hatip Dicle 6 Kasım 1991 günü TBMM’de milletvekilliği yemin töreninde Kürtçe yemin krizi çıkardılar. Bu olay üzerine bu milletvekillerinin partilerinden istifasını genel başkan Erdal İnönü istedi. Yemin krizi ile başlayan süreç bu milletvekillerinin 1994 yılında yasadışı örgüt üyesi suçlamasıyla tutuklanmaları ile yeni bir ivme kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Şehzade Mustafa Boğduruldu’’ (1553)

Hürrem Sultan Kanuni’den sonra kendi oğlunun tahta geçmesini istiyordu. Bu amaçla veliaht şehzade Mustafa’yı ortadan kaldırmak için damadı Rüstem Paşa ile çalışmalara başladı. Sonunda Kanuni Sultan Süleyman oğlu Mustafa’nın kendi yerine göz koyduğuna ikna oldu.

Dedesi Yavuz Sultan Selim’e benzerliği ile dikkat çeken ve orduda çok sevilen Şehzade Mustafa İran Seferine çıkmış olan babasının elini öpmeye Amasya’dan Konya’ya geldiğinde 6 Kasım 1553’te boğduruldu. Ordu bu durumdan oldukça rahatsız oldu. Rüstem Paşa İstanbul’a kaçarak canını zor kurtardı.

Rus Ordusu Dağıtıldı (1855)

Kırım Savaşının önemli mücadele alanlarından birisi de Kafkasya bölgesi olmuştur.Serdar-I Ekrem Ömer Paşa Gürcistan’ın Sohumkale bölgesinde 6 Kasım 1855’te İngur Meydan Muharebesinde Rus ordusunu dağıttı. Bu bölgedeki savaşlarda Şeyh Şamil’in Kafkasyalı mücahitler ile Dağıstan’da Ruslara yaptığı baskılar da önemli faydalar sağlıyordu.

İşgal Kuvvetleri Çanakkale Boğazına Girdi (1918)

İtilaf devletleri donanması Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanmasının arkasından 6 Kasım 1918’de Çanakkale Boğazına girdiler.

Johnson’ın Mektubu Türkiye’yi Yeni Arayışlara İtti (1964)

Kıbrıs buhranı sırasında ABD başkanı Jonhson’un dış politikada Türkiye’yi yalnız bırakan mektubu Türkiye’yi dış politika konusunda yeni arayışlara itti. Bu amaçla ilk olarak SSCB ile ilişkileri düzeltmek için Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 30 Ekim 6 Kasım tarihleri arasında bir Moskova ziyareti gerçekleştirdi. Böylece Türk-Sovyet ilişkileri gelişme aşamasına girdi.

12 Eylülden Sonraki İlk Genel Seçim Yapıldı (1983)

12 Eylül 1980 darbesinin arkasından 6 Kasım 1983’te ilk genel seçimler yapıldı. Katılımın %92’leri bulduğu seçimde Turgut Özal liderliğindeki ANAP %45 oy oranı ile 211 milletvekili çıkararak seçimin galibi oldu. 117 Milletvekili çıkaran HP ile 71 milletvekili çıkaran MDP muhalefette kaldılar.

GAP İdaresi Kuruldu (1989)

Kısaca amacı Güneydoğu Anadolu Bölgesini her bakımdan kalkındırmayı amaçlayan Güneydoğu Anadolu Projesinin düzenli yürütülmesi için Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi teşkilatı, 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kuruldu.

6-0’lık Galibiyet (2002)

Şükrü Saracoğlu stadında 6 Kasım 2002’de oynanan maçta Fenerbahçe rakibi Galatasaray’ı ezici bir skorla 6-0 mağlup etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1814- Enstrüman yapımcısı ve saksofonu bulan Adolphe Sax doğdu.

1893- Besteci Peter İlyiç Çaykovski 53 yaşında St. Petersburg’da öldü.

1913- Hintli lider Mahatma Gandhi tutuklandı.

1917- Finlandiya bağımsızlığını ilan etti.

1917- Bolşevik Ekim Devrimi (eski Rus takvimine göre Ekim 25), Lenin ve Troçki, Petograd’da kontrolü ele geçirdi.

1931- İstanbul’da dolmuşlarda sarı-siyah damalı çizgi uygulaması başlatıldı.

1936- İzmit’te kağıt ve karton fabrikası açıldı.

1955- Kayseri Şeker Fabrikası’nda üretime başlandı.

1979- Türkiye’de ‘’Hoş Memo’’ olarak tanınan çizgi bant ‘’Li’l Abner’’in yaratıcısı All Capp 70 yaşında öldü.

1981- YÖK Yasası yürürlüğe girdi.

1983- ANAP tek başına iktidar oldu.

1983- Ressam Münif Fehim öldü.

1994- SHP ile CHP birleşti.

1996 - Susurluk kazasıyla ortaya çıkan çetelerle bağlantı iddiaları İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a da yönelince DYP Genel Başkanı Tansu Çiller Ağar'ın istifasını istedi.

2001 - Belçika havayolu şirketi Sabena iflas ettiğini açıkladı.

2001 - Michael Bloomberg New York City belediye başkanı seçildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 08:45