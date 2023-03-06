Tarihte bugün 6 Mart günü ne oldu?

Tarihte bugün meydana gelen öneli olaylar arasında neler var, hangi hadiseler yaşandı?

TARİHTE BUGÜN 6 MART

Türkiye Gümrük Birliği Antlaşmasını İmzaladı (1995)

Türkiye-AB Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarihli toplantısında Türkiye’nin Avrupa Gümrük birliğine girişine dair antlaşma imzalandı. Bu antlaşmada kabul edilen kabul edilen 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı uyarınca, 1 Ocak 1996 tarihinden itibaren Türkiye’nin AB gümrük birliğinde yer alması kararlaştırıldı.

GÜNÜN KİŞİSİ

Ömer Seyfettin Vefat Etti (1920)

Milli ve tarihi hikayeleri ile tanınan meşhur yazar Ömer Seyfettin 36 yaşında 6 Mart 1920 günü vefat etti. Eserlerinde sade bir Türkçe kullanmayı tercih etmiştir. Hikayelerinden bazıları: Kaşağı,Yalnız Efe, Bomba, Diyet vb.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İzmit Körfezi Sapanca Kanalı Projesi İçin Ferman Çıktı (1591)

Donanma için gerekli kerestenin Bolu Dağlarından temin edilebilmesi amacıyla Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi arasında bir kanal inşa edilmesi düşünülmüştü. Bu projenin hayata geçirilmesi için Sultan III.Murat 6 Mart 1591’de bir ferman yayınladı. Ancak bu proje uygulanamadı.

Takrir-i Sükun Yasası Çerçevesinde Bazı Gazete Ve Dergiler Kapatıldı (1925)

İstanbul’da yayınlanan altı gazete ve dergi Takrir-i Sükun yasası gereğince 6 Mart 1925 tarihinde kapatıldı. Bu olay üzerine konuşan Mustafa Kemal vatandaşlardan milli birlik ve beraberliklerini korumalarını istedi.

Azerbaycan’ın Kurucusu Mehmet Emin Resulzade Vefat Etti (1955)

Mehmet Emin Resulzade 1917 yılında tarihin ilk Türk cumhuriyeti olan Azerbaycan’ı kurmuştu. Ancak birkaç yıl sonra bu devlet Sovyet işgaline uğramıştı. Aynı zamanda Azerbaycan’ın ilk cumhurbaşkanı olan Mehmet Emin Resulzade 6 Mart 1955 tarihine Ankara’da vefat etti. Cenazesi cebeci Asri mezarlığına defnedilmiştir.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasası (1986)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 6 Mart 1986’da yasalaşan 3445 sayılı kanun ile Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasasını kabul etti. Bu kanun ile bu tür eserlerin ön kapaklarına ‘’küçüklere zararlıdır’’ ibaresinin yazılması zorunlu hale getirirken, küçüklere teşhiri ve satışı yasaklandı. Bu tür yayınların poşet içerisinde satılması kararlaştırıldı.

İstanbul Kartal’da Dev-Sol Operasyonu Yapıldı (1993)

İstanbul Kartal’da bir eve polis 6 Mart 1993 günü polis baskını gerçekleştirildi. Aralarında Dev-Sol örgütünün liderliği için çalışan Bedri Yağan’ın da bulunduğu toplan beş kişi ölü olarak ele geçirildi. SHP’liler olayda polisin yargısız infazda bulunduğu suçlamasını ileri sürdüler.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1714 . İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı.

1899 . Bayer, aspirini ticari bir marka olarak kayıt altına aldı.

1920 . Yazar Ömer Seyfettin, öldü.

1924 . Cumhuriyetin 2. hükümetini İsmet İnönü kurdu.

1927. İstanbul Radyosu yayına başladı.

1935. Oyun Yazarı İbnürrefik Ahmet Nuri (Sekizinci), 61 yaşında öldü.

1957. Afrika’da Altın Kıyısı, Gana ismini alarak bağımsızlığını ilan etti.

1957 . 1957 İsrail birlikleri Sina Yarımadası'ndan çekildi.

1961. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Türkiye üzerinden geçerken Ankara’ya geldi. Esenboğa Havaalanı’nda Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel tarafından karşılanan II. Elizabeth, Gürsel ile 40 dakika görüştükten sonra Türkiye’den ayrıldı.

1964 Cassius Clay, resmi olarak Muhammet Ali adını aldı.

1970 Cumhuriyetin 32. hükümetini Süleyman Demirel kurdu.

1972 TBMM Adalet Komisyonu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam cezalarını onayladı.

1974 Hilafetin kaldırılışının 50. yılında PTT tarafından çıkarılacak seri pulların basımı, MSP önerisi üzerine durduruldu.

1980 Türkiye'nin ilk defa yağ ve şeker ithal edeceği açıklandı.

1984 60 bin öğrenciyi kapsayan öğrenci affı Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı.

1986 Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasası kabul edildi.

1989 Şarkı sözü yazarı ve şovmen Fecri Ebcioğlu, öldü.

1993 YDH başkanı Cem Boyner'in, "Ordu demokrasiyi tehtid ediyor" sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

1993 Dev-Sol davası sanıklarından Latife Ereren'i, muhbir olduğu iddiasıyla Bayrampaşa Cezaevi'nde arkadaşları öldürdü.

1995 Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı.

1995 Karikatürist Nehar Tüblek, öldü.

1998 TBMM Karma Komisyonu, DYP Mİlletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığını ikinci kez kaldırdı.

2002 Yargıtay, İslami Hareket Örgütü'nün üyesi İrfan Çağırıcı hakkındaki idam cezasını onadı.

2007 Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 9,9 olarak açıklandı.