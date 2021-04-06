Tarihte bugün (6 Nisan): Orhan Bey Bursa'yı aldı

1326- Orhan Bey, kuşatma altında tutulan Bursa'yı Bizanslılardan aldı. Bursa, 1326-1361 arasında Osmanlılara başkentlik yaptı.

1896- İlk modern olimpiyat oyunları Atina'da başladı.

1909- Serbesti gazetesinde İttihat ve Terakki Cemiyeti karşıtı yazılar yazan gazeteci Hasan Fehmi, Galata Köprüsü'nde kurşunlandı.

1909- Kaşif Robert E. Peary, Kuzey Kutbu'na giden ilk insan oldu.

1917- ABD Almanya'ya savaş ilan etti ve 1'inci Dünya Savaşı'na müttefiklerin yanında girdiğini açıkladı.

1920- Anadolu Ajansı kuruldu. Heyeti Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa, kuruluşunu duyurduğu genelgede, AA'nın hiç ödün vermediği ilkelerini de tarihe geçirdi: "Doğru, tarafsız, hızlı habercilik."

1939- İngiltere, Fransa ve Polonya, saldırı durumunda yardımlaşma için Paris'te bir antlaşma imzaladı.

1941- Mihver devletleri Yugoslavya'yı işgal etti. Almanlar Yunanistan'a girdi, Türk deniz sınırına kadar Doğu Akdeniz'i savaş bölgesi ilan etti. Türkiye, bunun üzerine Edirne ve Uzunköprü'de demir yolu köprülerini havaya uçurdu.

1953- Türkiye Genç Milli Futbol Takımı dünya 3'üncüsü oldu.

1956- Hayat mecmuasının ilk sayısı çıktı.

1971- Rus besteci İgor Stravinsky öldü.

1972- Ankara'da Kıbrıs Türk Temsilciliği kuruldu.

1973- Kontenjan Senatörü emekli Amiral Fahri Korutürk, 15'inci turda 365 oyla Türkiye'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı seçildi.

1979- Türk atlet Veli Ballı, Atina'da düzenlenen uluslararası maratonda 1'inci oldu.

1980- Görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk Çankaya Köşkü'nden ayrıldı. Yerine Cumhuriyet Senatosu Başkanı İhsan Sabri Çağlayangil vekalet etmeye başladı.

1988- Endonezya'daki Camel Trophy yarışmasını, Türkiye'yi temsil eden Ali Deveci-Galip Gürel ekibi kazandı.

1992- Amerikalı bilimkurgu yazarı Isaac Asimov öldü.

1994- Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın bindikleri uçak, düzenlenen roketli saldırı sonucu düştü. Suikastın ardından iki ülkede yaşayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında çıkan çatışmalar, yaklaşık 1 milyon kişinin katledilmesiyle sonuçlandı.

2009- İstanbul Gösteri Merkezi, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

2011- Hükümete, bazı konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veren tasarı yasalaştı. Düzenlemeyle devlet bakanlıklarının yerine "ekonomi", "iç ve dış ticaret", "gençlik ve spor" ile "aile, özürlüler, çocuklar, kadınlar ve sosyal yardım" konularında 4 bakanlık kuruldu.

2013- Nijerya'da otobüs ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 36 kişi öldü.

2013- Anadolu Ajansının 93'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Arapça Haberler Servisi'nin 1'inci kuruluş yılı kutlandı, Arapça Haber Akış Sistemi devreye girdi.

2014- Anadolu Ajansı, 94'üncü kuruluş yıl dönümünde yayın dilleri arasına Fransızcayı da ekledi.

2017- Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını duyurdu.