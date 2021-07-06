Tarihte bugün (6 Temmuz): Kutsal Emanetler Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi

1517 - "Emaneti Mübareke" adıyla anılan Hazreti Muhammed'e ait kutsal eşya, Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi.

1535 - "Ütopya"nın yazarı İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral VIII. Henry'yi, İngiltere kilisesinin başı olarak kabul etmediği için idam edildi.

1885 - Fransız bilim adamı Louis Pasteur, kuduz aşısını buldu.

1917 - Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı.

1924 - Dr. Safiye Ali Hanım başkanlığındaki heyet, Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.

1927 - Şurayı Devlet (Danıştay) göreve başladı.

1965 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu kabul edildi.

1971 - Caz sanatçısı Louis Armstrong öldü.

1975 - Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koçu, 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1984 - Türkiye'nin en eski illüzyonisti Zati Sungur 87 yaşında İstanbul'da öldü.

1991- Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'ya atandı.

1993 - Erzincan'da Başbağlar köyüne saldıran teröristler çocukların da olduğu 33 kişiyi öldürdü ve köyü ateşe verdi.

1995 - Ünlü yazar Aziz Nesin, Çeşme'de 80 yaşında vefat etti.

1995 - Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin kentin simgesi Hitit Güneşi'ni değiştirme kararını reddetti.

1999 - Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay intihar girişiminde bulundu. Uluğbay, 9 Temmuz'da verdiği ifadede, tetiği kendi iradesiyle çektiğini belirtti.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon tutuklandı.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen iş adamı Kuddusi Okkır, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü.

2008 - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı, İstanbul'da vefat etti.

2011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. hükümeti, AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

2012 - Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA'nın Beşiktaş'a verdiği Avrupa kupalarına 1 yıl katılmama cezasını onadı.

2013 - Kanada'nın Quebec eyaletinde ham petrol taşıyan tren, yetersiz fren kuvveti nedeniyle devrildi. Kaza sonrası meydana gelen patlamalar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Futbola, büyüdüğü Bayrampaşa'nın takımı Altıntepsi Makelspor'un altyapısında adım atan milli futbolcu Arda Turan, 16 yıl sonra La Liga takımlarından Barcelona'ya transfer oldu.

2015 - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde işçileri taşıyan açık kasa kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 13'ü kadın 15 tarım işçisi öldü.

2016 - ABD Hükümeti, Kuzey Kore rejiminin yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı.

2016 - Galatasaray'ın efsane kalecisi ve Milli Takım kaptanlarından Turgay Şeren 84 yaşında vefat etti.

2017 - Avrupa Parlamentosu Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.

2018 - Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal 10 yıl altışar ay, Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptırıldı.