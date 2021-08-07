Tarihte bugün (7 Ağustos): ASALA, Esenboğa Havaalanı'nda 8 kişiyi öldürdü, 72 kişiyi yaraladı

1648 - Sultan İbrahim'den sonra IV. Mehmet tahta çıkarıldı.

1924 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırında Nasturi ayaklanması baş gösterdi. İsyan 26 Eylül'de bastırıldı.

1941 - Hintli şair Rabindranath Tagore, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

1945 - Nüfus sayımı için evlere numara verilmesi kararlaştırıldı.

1946 - Türkiye, Sovyetler Birliği'nin Boğazlar statüsünün değiştirilmesine yönelik isteklerini reddetti.

1960 - Küba, tüm ABD mal varlığını kamulaştırdı.

1964 - ABD Kongresi, Başkan Lyndon Johnson'a Vietnam'a asker gönderme yetkisi verdi.

1964 - Türk jet uçakları, Kıbrıs'a harekat düzenledi. Bu operasyon, 10 Ağustos'ta şartlı durduruldu. Kıbrıs'a çıkarma yapacağı sanılan Türkiye, birliklerini geri çekti.

1982 - Ermeni terör örgütü ASALA, Türkiye'deki ilk saldırısını yaptı. İki teröristin Esenboğa Havaalanı'ndaki saldırısında 8 kişi öldü, 72 kişi yaralandı. Bir terörist ölü, öteki yaralı ele geçirildi.

1990 - Türkiye, BM'nin aldığı Irak'a zorunlu yaptırım kararını ilk uygulayan ülkelerden oldu, Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını kapattı.

1998 - Kenya ve Tanzanya'daki ABD elçiliklerine bomba atıldı, 224 kişi öldü.

1998 - Tarihi eser kaçakçılığından 4,5 yıl hapse mahkum olduktan sonra Türkiye'den kaçan Ayşegül Tecimer için kırmızı bülten çıkarıldı. 15 Temmuz 2001'de Tecimer, Fas'ın Marakeş kentinde gözaltına alındı, 16 Temmuz'da tutuklandı. 5 Eylül'de serbest bırakıldı. 11 Eylül'de Fas, Türkiye'nin iade başvurusunu reddetti.

2008 - Rusya ile Gürcistan arasında savaş çıktı. Çatışmalarda bin 700 civarında sivil öldü.

2015 - Myanmar'da üç haftadır devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 99 kişi öldü, sellerden yaklaşık 1 milyon kişi etkilendi.

2016 - FETÖ'nün darbe girişimine karşı düzenlenen "Türkiye'nin en geniş katılımlı mitingi" olarak tarihe geçecek İstanbul Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi", her siyasi görüşten milyonlarca insanının katılımıyla yapıldı.

2017 - Çin'in güneyindeki Yünnan eyaletinin Pu'ır kentindeki Sun-River National Park'ta gövde çevresi 180 santimetre olan 8 kilogram ağırlığında dev mantar bulundu.

2018 - ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çekildiği nükleer anlaşma çerçevesinde askıya alınan İran yaptırımlarının ilk bölümünü yeniden uygulamaya başladı.