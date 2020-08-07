Tarihte bugün (7 Ağustos): SSCB Türkiye'ye Boğazlar konusunda nota verdi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

SSCB Türkiye’ye Boğazlar Konusunda Nota Verdi (1946)

SSCB Boğazlar konusunda ki baskılarını II.Dünya Savaşından sonra arttırdı. Son olarak 7 Ağustos 1946 tarihinde Türkiye’ye boğazlar konusunda bir nota verdi. Bu notada Türkiye’yi II.Dünya Savaşı sırasında boğazlar konusunda ki yetkilerini kötüye kullanmakla suçluyordu. Bu yüzden Montrö Antlaşmasında değişiklik talep ediyordu. SSCB’nin bu baskıları Türkiye’yi ABD eksenine doğru kaydırıyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yeniçeri Generalleri Olan Ağalar İsyan Başlattılar (1648)

Kösem Mahpeyker Sultan IV.Murat zamanında ki iktidar yıllarının özlemi içerisindeydi. Küçük oğlu İbrahim’in saltanatı sırasında da iktidarına devam etti. Fakat Sultan İbrahim’de annesine fazla dayanamadı ve devlet işlerinden uzaklaştırdı. Bunun üzerine ocak ağalarını devreye sokan Kösem Mahpeyker Sultan 7 Ağustos 1648 tarihinde büyük bir yeniçeri isyanı çıkmasını sağladı. İlk gün isyancılar Sadrazam Ahmet Paşa’yı parçaladılar.

IV.Mehmet Lehistan Seferine Çıktı (1673)

1672 Bucaş Antlaşması ile Lehistan Osmanlı Devleti’ne tabi olmayı kabul etmişti. Fakat Lehistan Meclisi bu antlaşmayı onaylamayınca 7 Ağustos 1672 tarihinde IV.Mehmet Lehistan Seferine çıktı. Bu sefer sonunda imzalanan yeni antlaşma ile Osmanlı-Lehistan savaşına son verildi.

İlk Buharlı Yolcu Gemisi İlk Seferini Yaptı (1807)

İlk buharlı yolcu gemisi olan Clermont 7 Ağustos 1807 tarihinde New York-Albany arasında, Hudson Irmağı üzerinde ilk seferini gerçekleştirdi.

Türk Ordusunun İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Tekalif-i Milliye Emirleri Yayınlandı (1921)

Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra hızla Türk Ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştı. İlk olarak bu konuda 7-8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milliye emirleri yayınlandı. Bu emirler topyekun bütün bir halkı fedakarlığa ve mücadelenin içine çağırıyordu. Bu emirlere uyulmasında İstiklal Mahkemeleri sorumlu idiler.

İngiliz Destekli Nasturi Ayaklanması Başladı (1924)

İngiltere’nin desteği ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan Süryaniler bağımsız olmak için 7 Ağustos 1924 tarihinde büyük bir isyan başlattılar. İsyana İngiliz uçakları da destek veriyorlardı. Ancakl isyan başarısız oldu Nasturiler İngiliz yönetiminde ki Irak’a kaçmak zorunda kaldılar.

ASALA Ankara’da Silahlı Saldırıda Bulundu (1982)

Ankara Esenboğa Havaalanı’na giren iki Ermeni terörist 7 Ağustos 1982, bekleme salonundaki kalabalığa ateş açtı. Saldırganlardan biri polis tarafından yakalanırken diğer saldırgan 20 kişiden fazla rehine aldı. Olayda 9 kişi öldü, 82 kişi ise yaralandı. Yakalanan terörist Levon Ekmekçiyan tutuklandı ve yargılama sonunda idama mahkum oldu.

ABD elçiliklerine Saldırı Düzenlendi (1998)

ABD’nin Kenya ve Tanzanya’da bulunan elçiliklerine 7 Ağustos 1998 tarihinde bombalı saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 224 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

626 Müslümanların Konstantinopolis kuşatması, Avarlar ve Slavlar'ın Bizans'a yardımları ile başarısız oldu.

1807 İlk buharlı yolcu gemisi, ABD'de faaliyete geçti.

1919 Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal'in kısa konuşmasıyla son buldu: "Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir olay olarak kaydedecektir."

1936 Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları'nda grekoromen güreşte 61 kilo şampiyonu oldu.

1941- Hintli şair Rabindranath Tagore, 80 yaşında öldü.

1945 Nüfus sayımının başarılı olması için, evlere numara verilmesi kararlaştırıldı.

1960- Küba, tüm ABD mal varlığını kamulaştırdı.

1962- Besteci Neveser Kökteş, 58 yaşında öldü.

1964- ABD Kongresi, Başkan Johnson’a Vietnam’a asker gönderme yetkisi verdi.

1964- Türk jet uçakları, Kıbrıs’a harekat düzenledi. Bu operasyon, 10 Ağustos’ta şartlı olarak durduruldu. Kıbrıs’a çıkarma yapacağı sanılan Türkiye, birliklerini geri çekti.

1976 Viking-2 adlı uzay aracı, Mars'ın yörüngesine yerleşti.

1982 Esenboğa Havalimanı'na iki ASALA militanının düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı.

1982 Artin Penik, ASALA terörünü protesto etmek için kendisini Taksim Meydanı'nda yaktı.

1989 Milli Piyango İdaresi 'Kazı-Kazan' oyununu başlattı.

1990- Türkiye, BM’nin aldığı Irak’a zorunlu yaptırım kararını ilk uygulayan ülkelerden oldu; Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattını kapattı. 1990 Kuveyt'in Irak birliklerince işgali üzerine, ABD "Çöl Kalkanı" harekâtını başlattı. Uçaklar Suudi Arabistan'a gönderildi.

1998 Trabzon'daki sel felaketinde 47 vatandaş öldü.

2009 Kurtalan Ekspresi üyesi, gitarist Bahadır Akkuzu, öldü