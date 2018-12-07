TARİHTE BUGÜN (7 Aralık): Japonlar'ın ABD'nin 'Pearl Harbour' Üssüne saldırısı

Dünya Bülteni - Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Japonlar ABD üssünü vurdu "Pearl Harbour Baskını’’(1941)

Japon Hava Kuvvetlerine ait 350 civarındaki uçak ABD’nin Hawai’de bulunan Pearl Harbour askeri üssünü 7 Aralık 1941’de yerle bir etti. İki saat süren bombalama da ABD’ye ait 5 savaş gemisi, 14 gemi ve iki yüz savaş uçağı yok oldu. 2500 kadar asker ve sivil hayatını kaybetti. Bu olay ABD’nin II. Dünya Savaşına girişinin en temel nedeni oldu.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=169699

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kilis Fransız İşgalinden Kurtuldu (1921)

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra önce İngilizler tarafından işgal olunan Kilis daha sonra Fransız ve yanlarında getirdikleri Ermenilerce işgal edildi. Bölgede Fransızlara karşı halk büyük bir direniş sergiledi. TBMM’nin Fransızlarla imzaladığı Ankara Antlaşmasından sonra 7 Aralık 1921’de Kilis’i Türklere teslim ettiler.

Taliban’ın Son Direniş Noktası Ele Geçirildi (2001)

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Afganistan’da ki Taliban yönetimine karşı başlattıkları operasyonda Taliban’ın son direniş noktası olan Kandahar 7 Aralık 2001’de teslim alındı. Böylece Talibanın teröristleri koruduğu gerekçesi ile yapılan müdahale ile Afganistan’da Taliban dönemi sona ermiş oldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1917- ABD, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na savaş ilan etti.

1956- Reşat Nuri Güntekin, 67 yaşında Londra’da öldü.

1972- Apollo 17 uzay mekiği, Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

1988- Ermenistan’daki depremde yaklaşık 100 bin kişi öldü.

1988 - Ermenistan'da 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi: 25.000’in üzerinde ölü, 15.000'den fazla yaralı, 400.000 kişi evsiz kaldı.

1993- Ressam Abidin Dino, öldü.

2009- Tokat'ın Reşadiye ilçesi, Sazak köyünde 7 Jandarmanın hayatını kaybettiği pusu gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 07:49