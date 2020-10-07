Tarihte bugün (7 Ekim): ABD'nin Afganistan işgali başladı

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI



ABD Afganistan’ı Bombalamaya Başladı (2001)

11 Eylül olayının planlayanların Afganistan’da üstlendiği iddiası ile bu ülkeye karşı ABD operasyon başlattı. 7 Ekim 2001 Pazar günü, ABD ve İngiltere Taliban güçlerine ve El-Kaide'ye yönelik bir hava saldırısına başladılar. Görünürde ki amaç Afganistan’ı teröristlerden arındırmaktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

‘’İnebahtı Deniz Savaşı’’(1571)

Kıbrıs’ın Fethi Haçlıları harekete geçirdi. Papa V.Pius’un çağrısı ile birleşik bir donanma oluşturuldu. Osmanlı donanmasının başına karacı komutanların atanması yenilginin temel nedenini oluşturdu. 7 Ekim 1571 günü Osmanlı donanması İnebahtı’da neredeyse tamamen yok edildi. Sadece Uluç Ali Reis kurtarabildiği birkaç gemi ile İstanbul’a döndü.

Osmanlı Devleti gücünü ortaya koydu ve kısa sürede eskisinden daha büyük bir donanmayı Kılıç Ali Paşa komutasında Akdeniz’e gönderince Venedikliler barış istemek zorunda kaldılar. Ancak Osmanlı Devleti bir şeyi yerine koyamadı oda bu savaş sırasında kaybedilen tecrübeli denizcilerdi.

Akkerman Antlaşması (1827)

Osmanlı Devleti yeniçeri ocağını yeni kaldırdığı için ordusunu tam oluşturamamıştı. Bu fırsatı değerlendiren Ruslar bir çok yeni istekle Osmanlı’nın karşısına çıktı. 7 Ekim 1827’de yapılan Akkerman Antlaşması ile Osmanlı Devleti çaresiz bütün Rus isteklerini kabul etti.

Balkanlar’ın Yaramaz Çocuğu Karadağ Osmanlı Devletine Savaş İlan Etti (1912)

Gazi Ahmet Muhtar Paşa başkanlığındaki Osmanlı hükümeti Balkan savaşının çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Ancak 7 Ekim 1912 günü Karadağ Osmanlı Devletine savaş ilan ederek fitili ateşledi. Bu durum karşısında Osmanlı Devleti de Karadağ’a savaş ilan etti.

Çin Tibet’i İşgal Etti (1950)

Tibet’in bağımsızlığını hiçbir zaman tanımayan Çin Tibet’e el koymak için fırsat kolluyordu. Beklediği ortam Kore Savaşının çıkması ile oluştu. Çin kendi toprağının bir parçası olarak gördüğü Tibet’e 7 Ekim 1950’den itibaren asker sokmaya başladı ve Tibet’in işgaline resmen başladı.

Bolşevik İhtilali Ne Zaman Oldu (1917)

Bolşevik ihtilali yani ekim devrimi, jülyen takvime göre 24 Ekim’de gregoryen takvime göre 7 kasımda olmuştur. Ancak bazı kaynaklar bu tarihi 7 ekim olarak göstermektedirler.

Saraybosna’yı Silahsızlandırma Toplantısı (1992)

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'nın silahtan arındırılması düşüncesi ile 7 Ekim 1992 tarihinde Cenevre'de birtakım görüşmeler başlatıldı. Bosna-Hersek cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç Sırp saldırıları devam ettiği sürece bu görüşmelerin sonuç getirmeyeceğini belirtti. Bu gerekçe ile Cenevre toplantısına katılmadı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1571 Osmanlı donanması, Hıristiyan birleşik donanmasına İnebahtı’da yenildi.

1737- Yüksekliği 13 m'yi bulan dalgalar, Bengal'de (Hindistan) 300,000 kişinin ölümüne yol açtı.

1769 İngiliz kaşif Kaptan Cook, Yeni Zelanda'yı keşfetti.

1806 Karbon kağıdı keşfedildi.

1849- Şair Edgar Allan Poe, Baltimore-Maryland’de 40 yaşında öldü.

1908 Osmanlı'ya başkaldıran Girit adası Yunanistan ile birleşti.

1917 Rusya'da komünist devrim gerçekleşti.

1926 İtalya’da faşist parti devlet partisi olduğunu açıkladı; Mussolini her türlü muhalefeti yasaklandı.

1928 İstanbul'da tramvay işçileri 8 günlük grev başlattı.

1936- Osmanlı devletinin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul’da öldü.

1949- Demokratik Almanya Cumhuriyeti kuruldu.

1960- Ordu Foto Film Merkezi tarafından hazırlanan ‘’Düşükler Yassıada’da’’ filmi basına gösterildi.

1966- Koç grubunca üretilen ilk Türk otomobiline ''Anadol'' adı verildi. ''Anadol'' marka otomobiller 19 Aralık'ta satışa sunuldu.

1970 Nixon, Vietnam Savaşı’na son verecek barış önerilerini açıkladı.

1980 Solcu N. Adalı ve sağcı M. Pehlivanoğlu idam edildi. Kenan Evren "Hainleri asmayıp da besleyecek miyiz?" dedi.

1985- Besteci, piyanist ve orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey, 81 yaşında öldü.

1985- Filistinli gerillalar Achille Lauro gemisini kaçırdı.

1987- TİP ve TKP birleşti; yeni kurulan TBKP’nin Onursal Başkanı Behice Boran oldu.

1991 17 Kasım Örgütü Atina büyükelçiliğini bastı; 1 kişi öldü.

1993- ABD'li Ünlü pop yıldızı Madonna, İstanbul İnönü Stadı'nda yaklaşık 50 bin kişiye konser verdi.

2001 ABD Afganistan’ı bombalamaya başladı.

2002 - İsrail birliklerinin Gazze'de Han Yunus'a düzenlediği saldırıda 14 Filistin'li öldü, 110 kişi yaralandı.

2004- Tiyatro sanatçısı İsmet Ay vefat etti.

2006- Muhalif Rus gazeteci Anna Politkovskaya, Moskova'da kurşunlanarak öldürüldü.

2007- Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki bir askeri time teröristlerce düzenlenen saldırıda biri astsubay, 13 asker şehit oldu.

2010- Cerrah Prof. Dr. Tarık Minkari, İstanbul'da vefat etti.

2012- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 13 ayaktan oluşan Dünya Supersport Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayarak şampiyon oldu.

2013- Pakistan Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 6 aydır ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

2015- Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen üç kişi arasında Türk bilim adamı Aziz Sancar da yer aldı. Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi İsveçli Thomas Lindahl, Amerikalı Paul Modrich ve Türk Aziz Sancar, ödüle "hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını ve genetik bilgiyi nasıl koruma altına aldığını" ortaya çıkardıkları için layık görüldü.

2016- ABD ordusunun, 2003'te Irak'ı işgali sırasında yaptığı hava saldırılarında sivil hedeflere karşı seyreltilmiş uranyum silahları kullandığını ortaya koyan belgeler bulundu.

2016- Norveç Nobel Komitesi Barış Ödülü'nü ülkesindeki 50 yıllık iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verdi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 08:46