Tarihte bugün (7 Ekim): Muhalif Rus gazeteci öldürüldü

1571- İnebahtı Deniz Savaşı kaybedildi.

1849- Şair ve öykü yazarı Edgar Allan Poe, 40 yaşında öldü.

1936- Osmanlı Devleti'nin son sadrazamı Tevfik Paşa İstanbul'da vefat etti.

1960- Ordu Foto Film Merkezince hazırlanan "Düşükler Yassıada'da" filmi basına gösterildi.

1966- Koç grubunca üretilen ilk Türk otomobiline "Anadol" adı verildi. "Anadol" marka otomobiller 19 Aralık'ta satışa sunuldu.

1985- Besteci, piyanist ve orkestra yöneticisi Cemal Reşit Rey 81 yaşında vefat etti.

1985- Filistinli eylemciler, Achille Lauro gemisini kaçırdı.

1987- TİP ve TKP birleşti, yeni kurulan TBKP'nin Onursal Başkanı Behice Boran oldu.

1993- ABD'li Ünlü pop yıldızı Madonna, İstanbul İnönü Stadı'nda yaklaşık 50 bin kişiye konser verdi.

2004- Tiyatro sanatçısı İsmet Ay, tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında vefat etti.

2006- Muhalif Rus gazeteci Anna Politkovskaya, Moskova'da kurşunlanarak öldürüldü.

2007- Şırnak'ta Gabar Dağı'ndaki bir askeri time teröristlerce düzenlenen saldırıda biri astsubay, 13 asker şehit oldu.

2010- Tıp dünyasının ünlü cerrahlarından, 18 çeşit orijinal ya da modifiye ameliyat tekniği tasarlayarak, bu teknikleri uygulayan Prof. Dr. Tarık Minkari, 85 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2012- Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 13 ayaktan oluşan Dünya Supersport Şampiyonası'nı ilk sırada tamamlayarak şampiyon oldu.

2013- Pakistan Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 6 aydır ev hapsinde tutulan eski Devlet Başkanı Pervez Müşerref'in kefaletle serbest bırakılmasına karar verdi.

2015- Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen üç kişi arasında Türk bilim adamı Aziz Sancar da yer aldı. Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi İsveçli Thomas Lindahl, Amerikalı Paul Modrich ve Türk Aziz Sancar, ödüle "hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını ve genetik bilgiyi nasıl koruma altına aldığını" ortaya çıkardıkları için layık görüldü.

2016- ABD ordusunun, 2003'te Irak'ı işgali sırasında yaptığı hava saldırılarında sivil hedeflere karşı seyreltilmiş uranyum silahları kullandığını ortaya koyan belgeler bulundu.

2016- Norveç Nobel Komitesi Barış Ödülü'nü, ülkesindeki 50 yıllık iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verdi.