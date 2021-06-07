Tarihte bugün (7 Haziran): Süleymaniye Camisi ibadete açıldı

1557- Mimar Sinan tarafından inşa edilen Süleymaniye Camisi açıldı.

1866- Anadolu'da kurulan ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın arasında hizmete girdi.

1889- Ertuğrul gemisi, Japonya'da Yokohama Limanı'na ulaştı. Gemi, dönüş yolunda battı.

1914- Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanusu birbirine bağlayan Panama Kanalı gemilere açıldı.

1920- "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi" (Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) kuruldu.

1929- Vatikan bağımsız devlet oldu.

1939- CHP İdare Heyeti, devlet ve parti yönetimini yeniden ayırmaya karar verdi.

1942- Etimesgut fabrikasında yapılan ilk Türk uçağı havalandı.

1945- Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan tarafından imzalanan ve "Dörtlü Takrir" olarak anılan önerge, CHP Meclis Grubu'na verildi.

1956- Demokrat Parti Hükümetinin, muhalif partiler ve basından gelecek eleştirileri önlemek amacıyla hazırladığı Basın Kanunu TBMM'de kabul edildi. Gazete çıkarmak ve imtiyazını almak için ağır koşullar öngören yasa, yayın anlayışını da denetim altına alıyordu.

1977- Semiha Yankı, 13. Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması'nda birinci oldu.

1982- Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği İdari Ataşesi Erkut Akbay ve eşi, Ermeni bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Erkut Akbay öldü, eşi Nahide Akbay ağır yaralandı.

1997- Genelkurmayın, "İslami sermayenin finans ve eğitim stratejisi" konulu brifingine, yüksek yargı başkan ve üyelerinin yanı sıra Ankara DGM'deki 18 savcı ve hakim de katıldı.

2006- Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Necmettin Erbakan'ın, "Kayıp trilyon" davasında "özel belgede sahtecilik" suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda değiştirmedi, ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi.

2012- Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in sağ kolu olarak bilinen, özel kalem müdürü ve sekreteri Abdulhamid Mahmud El Tikriti idam edildi.

2013- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve eşi Lyudmila, 30 yıllık evliliklerine son verdiklerini açıkladı. Putin, Rus siyasi tarihinde Petro'dan 316 yıl sonra eşinden resmen boşanan ilk lider olarak tarihe geçti.

2016- İstanbul'un Fatih ilçesi Vezneciler semtinde çevik kuvvet polisini taşıyan araçlara yönelik bombalı saldırıda 7'si polis 11 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

2016- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin temyiz başvurularını inceleyen 5 kişiden oluşan paneli, Demokratik Toplum Partisi ile ilgili Anayasa Mahkemesinin verdiği kapatma kararına yönelik itirazı reddetti.

2016- Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığını kaldıran anayasa değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

2017- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, IKBY Parlamentosunda yer alan siyasi parti temsilcileriyle yaptığı toplantıda "bağımsızlık referandumu" için 25 Eylül tarihinin belirlendiğini açıkladı. Açıklama Türkiye'nin sert tepkisine neden oldu.

2017- Alman Bakanlar Kurulu, İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerini geri çekme kararı aldı. Alman birliğinin Ürdün'de konuşlandırılacağı bildirildi.

2017- Myanmar'da 108 yolcu ve 14 kişilik mürettebatı taşıyan askeri uçak Andaman Denizi açıklarında düştü. Düşen uçakta 90 kişinin cesedine ve uçağın enkazına ulaşıldı.

2018- Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Taliban örgütüne karşı yürütülen savaşta geçici ateşkes ilan ettiklerini bildirdi.

2019- İngiltere Başbakanı Theresa May'in Muhafazakar Parti'nin liderliğinden resmi olarak istifa ettiği bildirildi.