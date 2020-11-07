Tarihte bugün (7 Kasım): Rusya'da Ekim Devrimi yapıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Rusya’da Bolşevikler İktidarı Ele Geçirdi (1917)

Troçki’nin liderliğindeki Bolşevikler 5 Kasım 1917’de Petersburg’da hükümet darbesi girişimini başlattılar. Bolşevikler bu girişimlerinde 7 Kasım 1918 günü akşamı başarı sağladılar ve iktidarı ele geçirdiler. Bu olay Jülyen takvimde ekim ayına denk geldiği için ‘’Ekim Devrimi ‘’diye de adlandırılmaktadır. Bu devrim ile Rus Çarlığına son verildi ve aynı topraklar üzerinde 1991 yılına kadar süren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği kuruldu. Yönetimi ele geçiren Bolşevikler Brest-Litowks antlaşması ile I.Dünya Savaşından çekildiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Babür Devletinin Son Hükümdarı Sürgünde Öldü (1862)

Hindistan’dan İngilizleri kovmak isteyen Türk süvari kuvvetleri ‘’sipahi ayaklanması’’denen büyük bir isyan çıkardılar. İsyan İngilizler tarafından bastırıldı. İngilizler son Babür hükümdarı II.Bahadır Şah’ı tahtından indirerek sürgün ettiler.(1858)II.Bahadır Şah sürgün edildiği Birmanya’nın Rangun şehrinde 7 Kasım 1862’de öldü.

Darülacezenin Temeli Atıldı (1892)

Sultan II. Abdülhamit, sadrazam Halil Rıfat Paşa'ya bir darülaceze (düşkünler evi) kurulması emrini verdi. Halil Rıfat Pasa, Okmeydanı semtini seçti. İnşaat masraflarının çoğunun II. Abdülhamit tarafından karşılanan ve vatandaşlarında yardımda bulunduğu Darülacezenin temeli 7 Kasım 1892 tarihinde atıldı. Halil Rıfat Paşa’nın da, evindeki bir kısım değerli eşyayı satıp bağışta bulunduğu belirtilmektedir.

İşgal Kuvvetlerinin Öncüleri İstanbul’a Geldi (1918)

İşgal kuvvetlerine ait donanmanın Çanakkale Boğazına girip İstanbul’a doğru yola çıkmasından sonra 7 Kasım 1918’de İngiliz Albay Muerphi öncü olarak İstanbul’a geldi.

Yıldırım Orduları Lağvedildi (1918)

İngilizlerin İskenderun’u işgal etme baskılarına direnen Mustafa Kemal Paşa 7 Kasım 1918’de Yıldırım Orduları Grubu ile 7.Ordu karargahı lağvedildiği emrini aldı. Yine aynı emirle Mustafa Kemal Paşa’nın Harbiye Nezareti emrine alındığı bildiriliyordu.

Ermeniler İle Ateşkes İmzalandı (1920)

Türk ordusunun Gümrü’ye kadar ilerlemesi üzerine Ermeniler ateşkes istediler. Ermenilerin Türk tarafının bütün isteklerini kabul etmesi üzerine 7 Kasım 1920’de ateşkes imzalandı. Ermenilerin bu antlaşma şartlarını yerine getirmek istememesi Türk ordusunun tekrar ileri harekata başlamasına neden olmuştur.

1982 Anayasası İçin Halk Oylaması Yapıldı (1982)

12 Eylül 1980 darbesinden sonra hazırlanan anayasa 7 Kasım 1982’de halk oylamasına sunuldu. Oylama sonucunda 1982 Anayasası halkın %91 evet oyuyla kabul edildi. Kesin sonuçların açıklanmasından sonra 9 Kasım 1982’de yeni anayasa yürürlüğe girdi.

Habib Burgiba Görevden Alındı (1987)

Tunus Devletinin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Habib Burgiba radikal İslamcılar ile mücadelesi ile tanınan İçişleri Bakanı Zeynel Abidin Bin Ali tarafından7 Kasım 1987’de görevinden uzaklaştırıldı. Habib Burgiba ölene kadar evinde göz hapsinde tutuldu.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1600- Divan şiirinin ustalarından Baki öldü.

1665- Yaşayan en uzun ömürlü gazete The London Gazette ilk kez yayımlandı.

1910- Rus yazar Tolstoy öldü.

1921- İtalya’da Mussolini, kendisini Ulusal Faşist Partisi lideri ilan etti.

1929- New York’taki Modern Sanatlar Müzesi, halka açıldı.

1958- Gazeteci Yazar Aka Gündüz, 72 yaşında öldü.

1962- Güney Afrika’da Mandela, ülkeyi yasadışı yollardan terk etmek suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi.

1988- Nebioğlu Yayınevi’nin kurucusu Osman Nebioğlu öldü.

1996 - Nijerya havayollarına ait Boeing-727 tipi bir yolcu uçağı Lagos'un 40 mil güney doğusunda bir laguna'ya düştü: 143 kişi öldü.

1999 - Yasemin Dalkılıç tüpsüz dalmada dünya rekoru kırdı (68 m).

2000 - George W. Bush ABD başkanı seçildi.

2001 - Ticari yolcu uçağı Concorde 15 ay aradan sonra uçuşlarına tekrar başladı.

2002 - Cebelitarık'ta yapılan referandumda, halkın yüzde 99'u İngiltere'nin sömürgesi Cebelitarık'ın egemenliğinin İspanya ile paylaşılmasına ilişkin öneriyi reddetti.

2003 - Dünyanın en büyük yüzen kitap fuarı MV Daulus İzmir'in Alsancak Limanı'na geldi.

2012 - Barack Obama ABD başkanlık seçimlerini ikinci kez kazandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020, 10:29