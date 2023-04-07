Tarihte bugün (7 Nisan) ne oldu?

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

İtalya Arnavutluğu İşgale Başladı (1939)

Almanya’nın ve özelliklede Hitler’in başarıları Mussolini’yi harekete geçirdi. Son olarak Almanların Prag’a girmesi üzerine İtalyanlarda Arnavutluğu işgale kara verdiler. Hitler Mussoli’nin bu düşüncesini hararetle destekledi. Çünkü bu durum İtalya’nın diğer Avrupa devletleri tarafından dışlanmasına sebep olacak, İtalya Almanya’ya yanaşmaya mecbur kalacaktı. İtalyanlar 7 Nisan 1939’da Arnavutluğa asker çıkarmaya başladılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Divan Edebiyatı’nın Ünlü Şairlerinden Baki Vefat Etti (1600)

İstanbul doğumlu olup asıl adı Mahmut Abdülbaki’dir. İlme meraklı olup zamanın medreselerinde iyi bir ders almıştır. Uzun süre medreselerde müderrislik görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca kadılık ve kazaskerlik gibi hizmetlerde bulunmuştur. Yazdığı şiirler herkes tarafından sevilmiş ve itibar görmüştür. Ünlü divan şairi Baki 7 Nisan 1600 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Sultan I.Abdülhamit Özi’nin Kaybedilmesine Dayanamadı (1789)

Kırım’ı Ruslardan geri almak için savaş açılmıştı. Ancak savaş istenildiği gibi gitmedi. Özi kalesinin Ruslar tarafından alınıp şehrin Müslüman ahalisinin katledilmesi haberi İstanbul’a ulaşınca Padişah I.Abdülhamit üzüntüsünden felç geçirerek 7 Nisan 1789’da vefat etti. Sultan III. Selim aynı gün Osmanlı tahtına çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü Kuruldu (1948)

Birleşmiş Milletler tarafından 1945’te başlayan çalışmalar sonunda 7 Nisan 1948’de Dünya Sağlık Örgütü kuruldu. Örgütün temel amacı insanların sağlığının korunması için dünya işbirliğini sağlamaktır. Ancak zaman zaman Dünya Sağlık Örgütü’nün ismi çeşitli komplo teorilerinde geçmektedir. Özellikle dünyayı etkileyen büyük salgınlar sonrası bu tür teoriler yaygın olarak tartışılır. Mesela en son domuz gribi tartışmaları gibi.

İsrail Şam Üzerinde Suriye Uçaklarını Düşürdü (1967)

Suriye’nin yeni yönetimi İsrail’e karşı daha sert bir tutum takındı. Hatta El-Fetih örgütünü topraklarında barındırırken İsrail’e saldırılar düzenlenmesine göz yumdu. Bu gelişmeler üzerine İsrail, Suriye ve Ürdün’e karşı misilleme saldırılarına başladı. Suriye ile İsrail arasında 7 Nisan 1967 tarihinde Suriye hava sahası üzerinde bir hava savaşı meydana geldi. Bu savaşta 6 Suriye uçağı İsrail uçakları tarafından Şam üzerinde düşürüldü. Bu olay Arapların onurunu zedelediği gibi uçakların SSCB yapımı olması nedeniyle SSCB içinde prestij kaybına neden olmuştur.

Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk Öldürüldü (1991)

Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk asker kılığında evine gelen üç aşırı solcu militan tarafından 7 Nisan 1991 tarihinde suikaste uğradı. Bu suikast sonucu hayatını kaybetti. Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk 12 Mart döneminin ünlü sorgulama merkezi Ziverbey Köşkü’nün kurucusuydu. Askeri yönetimin gözaltına aldığı sol liderler Ziverbey Köşkü’ne götürülür, orada sorgulanırlardı.

30 Hristiyanlara göre İsa Peygamber çarmıha gerilerek öldürüldü.

451 Hun İmparatoru Attila, kuzey Fransa’yı ele geçirdi.

1789 Sultan I. Abdülhamid öldü, III. Selim tahta çıktı.

1906 Vezüv yanardağı patladı, Napoli şehri harabeye döndü.

1943 Batı Ukrayna'nın Terebovlia kentinde Naziler, 1.100 Yahudiyi öldürüp toplu mezara gömdüler.

1946 Suriye, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1948 Dünya Sağlık Örgütü, BM'e bağlı olarak kuruldu.

1969 Internet'in sembolik doğum günü.

1978 İ.Ü. Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Server Tanilli, silahlı saldırı sonucu felç oldu.

1978 Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santral temeli atıldı.

1983 İlk kadın milletvekillerinden Fakhiye Öymen, öldü.

1987 MHP davası bitti. Türkeş, 12 yıl hapse mahkum oldu.

2003 Bağdat, tümüyle ABD birliklerinin kontrolüne geçti.

2005 Müzisyen Melih Kibar, öldü.

2008 Sanat Müziği yorumcusu Perihan Altındağ Sözeri, öldü.

2011 Japonya’da 7.1 büyüklüğünde şiddetli bir deprem oldu.