Tarihte bugün (7 Nisan): Sultan I. Abdülhamid vefat etti

1600- Divan Edebiyatının en ünlü şairlerinden Baki öldü.

1789- Sultan I. Abdülhamid vefat etti, III. Selim tahta çıktı.

1827- İngiliz kimyager John Walker'in buluşu kibrit, İngiltere'de piyasaya sürüldü.

1938- Yıldız Sarayı'nda "Balkan Basın Birliği Kongresi" ve "Balkan Antantı Ekonomik Konseyi" çalışmalarına başladı.

1948- BM'ye bağlı olarak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kuruldu.

1960- CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün 2 Nisan'da Kayseri'de karşılaştığı engelleme nedeniyle bazı subaylar ordudan istifa etti.

1963- Yugoslavya'da "sosyalist cumhuriyet" ilan edildi.

1969- İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçıları "hak yürüyüşü" yaptı.

1978- Muğla'nın Yatağan ilçesinde termik santral temeli atıldı.

1978- Türkiye'nin ABD'den aldığı 40 Phantom savaş uçağından 2'si Eskişehir'de teslim edildi.

1978- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Server Tanilli, uğradığı silahlı saldırı sonucu felç oldu.

1978- Türk tiyatrosunun ünlü sanatçılarından Muammer Karaca, 72 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1979- Türkiye Emekçi Partisi Genel Başkanı Mihri Belli'ye silahlı saldırıda bulunuldu.

1983- Türkiye'nin ilk kadın milletvekillerinden Fakihe Öymen vefat etti.

1991- Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk, terör örgütü Dev-Sol militanlarınca öldürüldü.

2005- Bestekar Melih Kibar, 54 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2010- Kırgızistan'da darbe: Devlet Başkanı Kurmanbek Bakıyev başkent Bişkek'ten kaçtı, geçici hükümetin başına eski Dışişleri Bakanı Roza Otunbayeva getirildi.

2012- Pakistan'ın Hindistan'a yakın Himalaya bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 124 Pakistanlı asker ve 11 sivil öldü.

2013- Afganistan'ın Pakistan sınırında bulunan Kunar vilayetinde NATO'nun düzenlediği hava saldırısında 11'i çocuk 12 sivil katledildi.

2014- Türkiye'nin en ünlü sünnetçisi olarak bilinen Kemal Özkan, yaşa bağlı çeşitli kronik hastalıkları nedeniyle 80 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2014- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Uzanların, elektrik şirketlerinin imtiyazının sona erdirilmesiyle alakalı Stockholm mahkemelerinde 2,5 milyar avroluk yeni bir dava açtığını bildirdi.

2015- Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin "Balyoz Planı" davasında, haklarındaki mahkumiyet kararlarını bozmasının ardından yeniden yargılanan 63 sanığın beraatine karar verildi.

2015- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yaşanan siyasi kriz sırasında çatışan silahlı Hristiyan Anti-balaka ile Müslüman Seleka grupları arasında Kenya'nın başkenti Nairobi'de ateşkes anlaşması imzalandı.

2016- Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde, MS 25-220 yılları arasında hüküm süren Doğu Han Hanedanlığı dönemine ait 2 bin yıllık mezar bulundu.

2017- ABD, Suriye Hava Kuvvetlerine ait bir üssü seyir füzeleri ile vurdu.

2017- İspanya'da Bask bölgesinin bağımsızlığı için 59 yıldır mücadele eden ETA, "silahsız bir örgüt olduğunu" duyurdu.

şat Demir oldu.