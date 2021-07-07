Tarihte bugün (7 Temmuz): Kars, Rus işgaline uğradı

1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine Rus işgaline uğradı.

1929 - Mussolini, Papa ile anlaşınca bağımsız Vatikan kuruldu.

1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1930 - "Sherlock Holmes"un yazarı Sir Arthur Conan Doyle öldü.

1942 - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Samsun'a çıkan kişilerden, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4'üncü Başbakanı Dr. Refik Saydam İstanbul'da vefat etti.

1948 - İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan "üstün yetenekli çocuklar" hakkındaki özel yasa çıktı.

1955 - Camialtı Tersanesi'nde inşa edilen ilk şilep "Abidin Daver" denize indirildi.

1955 - Gazeteci Yazar Ali Naci Karacan 59 yaşında vefat etti.

1964 - Metin Erksan'ın yönettiği "Susuz Yaz" filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü kazandı.

1993 - "Hababam Sınıfı" serisinin yaratıcısı şair ve yazar Rıfat Ilgaz 82 yaşında öldü.

1998 - Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'da Üsküp yakınlarındaki trafik kazasında, Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, Milletvekili Şinasi Altıner, Gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı. Türk heyetinin otomobiline çarpan otomobildeki Makedon çift öldü.

2000 - Yargıtay, eski milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı.

2005 - Londra'da, üç metroya ve bir otobüse El Kaide'nin üstlendiği intihar saldırıları düzenlendi, 52 kişi öldü. 21 Temmuz'daki ikinci dalga saldırıda can kaybı yaşanmadı.

2007 - Irak'ta, nüfusunun tamamına yakınını Türkmenlerin oluşturduğu Tuzhurmatu kentindeki Emirli bölgesinde pazar yerinde patlayıcı yüklü kamyonla düzenlenen intihar saldırısında 150 kişi öldü.

2013 - Solar Impulse, hiç yakıt almadan ABD'yi baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle çalışan uçak oldu.

2013 - Edirne'de yapılan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak altın kemerin sahibi oldu.

2016 - Akdeniz'de 18 Nisan 2015'te alabora olan ve yaklaşık 700 sığınmacının hayatını kaybettiği facianın yaşandığı göçmen teknesinin enkazından 217 göçmenin cesedi çıkarıldı.

2017 - Nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşma 122 oyla BM'de kabul edildi.