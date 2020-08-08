Tarihte bugün (8 Ağustos): IV. Murat, Kanuni'nin alamadığı Revan'ı 11 günde aldı

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Gürcü-Oset Savaşı Başladı (2008)

Gürcü kuvvetleri, bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya topraklarına 8 Ağustos 2008 tarihinde operasyon düzenlediler. Ancak Rusya’nın müdahalesi sonucu Gürcistan yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

IV.Murat, Kanuni’nin Alamadığı Revan’ı 11 Günde Aldı (1635)

IV.Murat uzun süredir devam eden İran savaşlarında yeni bir dönem açmak için 1635 yılında I.İran Seferine çıktı. Bu seferin nihai hedefi Revan şehriydi. IV.Murat aldığı sert ve tavizsiz tedbirler ile orduyu eski gücüne ve disiplinine kavuşturmuştu. Şiddetli geçen bir kuşatma sonunda 8 Ağustos 1635 tarihinde Revan teslim alındı. Safevi ordusu Osmanlı Ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Revan’ı daha önce Kanuni alamamıştı.

Kırım Hanı Safa Giray ve Veli Paşa Rus Ordusunu İmha Etti (1738)

Osmanlı Devleti iki devlet (Rusya, Avusturya) ile sürdürdüğü savaşı başarı ile götürüyordu. Son olarak Kırım Hanı Safa Giray ile Veli Paşa, Mareşal Münich komutasında ki bir Rus ordusunu 8 Ağustos 1738 tarihinde, Dniestr nehri kıyısında imha ettiler.

İhtilalciler Sultan İbrahim’i Tahttan İndirdiler (1648)

Devlet yönetiminden uzaklaştırılan padişahın annesi Kösem Mahpeyker Sultan’ın kışkırtması ile harekete geçmiş olan yeniçeri ağaları (generaller), İstanbul’da bir isyan hareketi başlattılar. İhtilalciler sadrazamı öldürmekle yetinmeyerek 8 Ağustos 1648 tarihinde Sultan İbrahim’i de tahttan indirdiler.

Bitlis Rus İşgalinden Kurtuldu (1916)

Bitlis I.Dünya Savaşı sırasında Ruslar tarafından işgal edilmişti. Osmanlı Genelkurmayının Bitlis’i almak için başlattığı harekat sonunda 8 Ağustos 1916 tarihinde Bitlis geri alındı. Bitlis bu tarihlerde doğunun önemli ilim ve kültür kentlerinden birisiydi.

İngilizler Afganistan’ın Bağımsızlığını Tanıdı (1919)

İngilizlere karşı büyük bir mücadele başlatan Amanullah Han sonunda amacına ulaştı. İngilizler 8 Ağustos 1919 tarihinde imzaladıkları Ravalpindi Antlaşması ile Afganistan’ın bağımsızlığını tanıdılar ve Afganistan’dan çekildiler.

Taksim Cumhuriyet Anıtı Açıldı (1928)

İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica tarafından yapılan, Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyeti simgeleyen Taksim Cumhuriyet anıtı 8 Ağustos 1928 tarihinde açıldı. Anıtta Mustafa Kemal’in arkasında iki de SSCB generali yer almaktadır.

Türk Uçakları Kıbrıs’ta Rum Mevzilerini Bombaladı (1964)

Kıbrıs’taki Rumların Türklere karşı katliam başlatmaları üzerine Türkiye olaylara daha fazla seyirci kalamadı ve 8-9 Ağustos 1974 tarihinde adada ki Rum mevzileri Türk uçakları tarafından bombalandı.

ABD Başkanı Nixon İstifa Etmek Zorunda Kaldı (1974)

ABD Başkanı Nixon, Watergate skandalının patlak vermesi üzerine 8 Ağustos 1974 tarihinde istifa etmek zorunda kaldı. Bu olayda başkan Nixon’un, muhalefet partisinin (Demokrat Parti)genel merkezine (Watergate adlı bina) gizlice dinleme cihazı koydurduğu ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1876 Thomas Edison, teksir makinesinin patentini aldı.

1915- Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandı.

1925 ABD'de, zenci düşmanı Ku Klux Klan'ın ilk kongresi yapıldı.

1928- İstanbul Taksim’de, İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica’nın yaptığı ‘’Cumhuriyet Anıtı’’ törenle açıldı.

1945 II. Dünya Savaşı: SSCB, Japonya'ya savaş ilan etti.

1949- Avrupa Konseyi, ilk toplantısını Strasbourg’ta yaptı. Türkiye, Avrupa Konseyi’ne kabul edildi.

1951- CHP’nin mallarının hazineye devrini öngören yasa kabul edildi. Halkevleri de kapatıldı.

1963- ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği nükleer denemelerin durdurulması konusunda yaptıkları antlaşmayı Kremlin’de imzaladılar.

1964- Kıbrıs’a düzenlenen harekat sırasında uçağı isabet alan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel paraşütle atladı. Yaralanan Topel, Kıbrıs Rum kesimindeki hastanede şehit oldu.

1974- Tiyatro sanatçısı, oyun yazarı, aktör İ. Galip Arcan, 80 yaşında öldü.

1981- Türkiye’nin ilk turizm havaalanı olan Dalaman Havaalanı açıldı.

1985- Şair Abdülkadir Bulut, 42 yaşında öldü.

1988- İran-Irak Savaşı’nda ateşkes ilan edildi.

1990 Irak, Kuveyt'i işgal etti.

1992 Çorlu'da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.

1998 Öykü yazarı Bekir Yıldız, öldü.

2000 Hunley adlı denizaltının batığı 136 yıl okyanus tabanında kaldıktan sonra su yüzüne çıkartıldı.

2008 Güney Osetya Savaşı başladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 09:10