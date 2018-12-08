TARİHTE BUGÜN(8 Aralık): SSCB resmen sona erdi

Dünya Bülteni / Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

SSCB Resmen Sona Erdi (1991)

Belovejskaya Puşşa'da bir araya gelen Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu'nun oluşturulması anlaşmasını 8 Aralık 1991 imzalayarak Sovyetler Birliği'ne resmen son verdiler. Bağımsız Devletler Topluluğuna Baltık Devletleri ve Gürcistan hariç, tüm eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri bu anlaşmayı imzalayarak katıldılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Şili’de Kilise Yandı Yüzlerce Kişi Öldü (1863)

Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan Iglesia de la Compania kilisesinde büyük bir yangın çıktı. Yangın neticesinde yaklaşık 2000 kişi hayatını kaybetti. Şili tarihinde acı bir hatıra bırakan bu olay için bölgede bir anıt inşa edilmiştir.

İstanbul’da İstiklal Mahkemeleri Kuruldu (1923)

Milli Mücadele döneminde TBMM kararlarına karşı çıkanları yargılamak için 8 Aralık 1923’te İstanbul’da İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemelerinin kuruluş amaçlarından bir diğeri de inkılaplara karşı çıkanların yargılamak ve cezalandırmaktır.

ABD Ve İngiltere Japonya’ya Savaş İlan Etti (1941)

Japon Hava Kuvvetlerine ait 350 civarındaki uçak ABD’nin Hawai’de bulunan Pearl Harbour askeri üssünü 7 Aralık 1941’de yerle bir etti. Bu bombardımandan sonra 8 Aralık 1941’de Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Japonya’ya savaş ilan ettiler.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (1954)

Türkiye'deki tüm su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu olarak 8 Aralık 1954’te kurulmuştur. Ayrıca diğer bir amacı da yerüstü ve yeraltı sularının tek ve çok amaçlı kullanımı, toprak erozyonunun ve taşkın zararlarının önlenmesidir. Yani DSİ’nin temel amacı var olan su kaynaklarının en akılcı şekilde kullanımını sağlamaktır.

Menderes’in Yeni Kabinesi Güvenoyu Aldı (1955)

Başbakan Menderes’in istifası üzerine Cumhurbaşkanı Celal Bayar Menderes’i tekrar hükümeti kurmakla görevlendirdi. Menderes’in oluşturduğu yeni kabine 8 Aralık 1955’te TBMM ‘den 58 ret oyuna karşı 398 oyla güvenoyu aldı.

PKK Rehin Aldığı Askerleri Teslim Etti (1996)

PKK’nın elinde ki rehin askerler için Refah Partisi Van Milletvekili Fethullah Erbaş, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal ve Mazlum-Der İzmir Şube Başkanı Halit Çelik Kuzey Irak'taki Zap kampına gittiler.PKK, rehin tuttuğu 6 askeri, 8 Aralık 1996’da bu giden kişilere teslim etti.

DEP Davası Sonuçlandı (1994)

1991 yılındaki TBMM’de yemin krizi ile başlayan süreçte önce DEP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve TBMM kapısında tutuklanmaları ile yeni bir safhaya başlamıştı. Kamuoyunda DEP davası olarak bilinen yargılama süreci sonunda 8 Aralık 1994'te sonuçlandı. Mahkeme sonunda tutuklu bulunan altı DEP milletvekilinden Diyarbakır milletvekilleri Hatip Dicle ve Leyla Zana ile Şırnak milletvekilleri Orhan Doğan ve Selim Sadak, Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 15'er yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar ve karar Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından da onandı. Bu milletvekilleri TBMM’ye Erdal İnönü başkanlığında ki Sosyal Demokrat Halkçı Parti listesinden girmişlerdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1808- Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız ordusu Madrid’e girdi.

1948- Birleşmiş Milletler, Güney Kore’nin tanınmasını onayladı.

1967- Kıbrıs’taki kriz sonrasında Yunan askerlerinin adadan tahliyesine başlandı.

1992- TBMM, Somali’ye asker gönderilmesini kararlaştırdı.

2000- Uluslararası Halter Federasyonunun Atina’daki kongresinde ilk kez bir sporcu olarak Naim Süleymanoğlu asbaşkanlığa seçildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2018, 09:17