Tarihte bugün (8 Ekim): Başörtüsü yasağı ve "öğrenci andı" kaldırıldı

415- 20 Haziran 404'te yanan Ayasofya yeniden inşa edildi.

1908- İlk sendika ve grev yasağı getirildi, "Tatili Eşgal" yasası ile grevler ve sendikalar yasaklandı.

1912- Balkan Savaşı başladı.

1917- Sovyetler Birliği'nde, Lenin'in göreve getirdiği Aleksandra Kollantai, dünyanın ilk kadın bakanı oldu.

1925- Yahudi ve Ermeni ruhani başkanları, Lozan Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" ile ilgili hükümlerinin tanıdığı haklardan vazgeçerek Türk toplumu içinde Türk yasalarıyla yaşamak istediklerini açıkladı.

1933- "D Grubu" sanatçıları ilk sergilerini açtı.

1951- Birinci Akdeniz Oyunları sona erdi. Türkiye serbest güreşte sekiz sıklette altın madalya alarak takım halinde şampiyon oldu.

1958- Pakistan'da Eyüp Han darbeyle iktidarı ele geçirdi.

2010- Nobel Barış Ödülü, Çin'de cezaevinde tutulan muhalif politikacı Liu Şiaobo'nun oldu.

2013- İngiltere, iki yıl önce büyükelçiliğini kapattığı İran'a maslahatgüzar atamaya karar verdi.

2013- Mısır Bakanlar Kurulu, Müslüman Kardeşler (İhvan) Derneğini, ülkedeki sivil toplum kuruluşu listesinden çıkardı.

2013- Demokratikleşme paketiyle alınan kararların bir kısmı, ilgili yönetmeliklerin değiştirilmesiyle hayata geçti. Kamuda başörtüsü yasağı, ortaöğretimde "öğrenci andı" kalktı.

2015- Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Sırrı Elitaş, 71 yaşında hayata veda etti.

2016- ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteyner kenti ziyaret etti.

2017- ABD, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarında göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldı. Bunun üzerine Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de ABD'deki tüm misyonlarında ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemlerini askıya aldı.

2017- Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Murat Bostancı-Onur Vatansever, Buğra Banaz-Burak Erdener ve Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı'dan oluşan Castrol Ford Team Türkiye ekibi, takımlar klasmanını 153 puanla zirvede tamamlayarak Türkiye'ye rallide takımlardaki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.