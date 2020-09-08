Tarihte bugün (8 Eylül): 12 Ada Almanların eline geçti, Recep Yazıcıoğlu hayatını kaybetti



Dünya Bülteni/Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

12 Ada Almanların Elinde (1943)

Osmanlı Devletinin 1912 Uşi Antlaşması ile geçici olarak (Balkan savaşları sonuna kadar) İtalya’ya bıraktığı 12 Ada 1943’e kadar İtalya’nın elinde kaldı. İtalya’nın ateşkes istemesi üzerine 12 Ada valisi 8 Eylül 1943’te İngilizlere katıldığını ilan etti. Fakat Almanlar İngilizlerden erken davranarak adaları ele geçirdiler. 1944 yılında Almanlar adaları terk ederken Dış İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri F.C. Erkin’in belirttiğine göre Türkiye’yi adaları almaya davet etmiştir. Ancak bu durum Türk yetkililer tarafından İngilizlere sorulmuş ve onlardan ret cevabı alınmıştır. Daha sonra 12 Ada Yunanlılara resmen verildi. (1947) Böylece Yunanlılar Ege Denizindeki adaların tamamına yakınının sahibi oldular.

GÜNÜN KİŞİSİ

Vali Recep Yazıcıoğlu Hayatını Kaybetti (1948-2003)

Recep Yazıcıoğlu 1948 Trabzon doğumludur. Tokat, Erzincan, Aydın ve Denizli illerinde valilik yaptı. Dürüstlüğü, İlginç kişiliği ve uygulamaları ile efsane haline gelen Denizli valisi Recep Yazıcıoğlu ile beraberindekileri taşıyan makam otosu, Ankara'ya 36 kilometre kala kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada başından yaralanan Yazıcıoğlu, Trafik Hastanesi'ne getirildi. Denizli Ziraat Odası Başkanı Haldun Tellioğlu’da yaşamını yitirdi. Trafik Hastanesi'nde ameliyatı tamamlanan Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu, İbni Sina Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındıktan sonra 8 Eylül 2003 tarihinde vefat etti. Cenazesi Aydın ili Söke ilçesinde vefatından bir gün sonra defnedilmiştir.

Gerek kişiliği ve gerekse uygulamaları ile sıra dışı bir devlet adamı örneği sergilemiştir. Uygulamaları nedeniyle IV.Murat olarak nitelendiği dönemler de olmuştur.Bu olay hakkında komplo iddiaları halen devam etmektedir. Komplo iddiaları uranyum madeni işletme hakkı etrafında şekillenmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Sultan Ahmet Camii İnşaatına Başlandı (1609)

Sultan I.Ahmet’in isteği ile Mimar Sedefkar Mehmet Ağa tarafından yapımına 8 eylül 1609’da başlandı. Bittiğinde İstanbul’un en gösterişli camilerinden biri olan Sultan Ahmet Camii Avrupa’da Mavi Cami olarak adlandırılmıştır. I.Ahmet minareleri altın kaplatmak istemiş fakat bütçe yeterli gelmeyince mimar güya altını altı gibi anlamış ve bu yüzden cami altı minareli yapılmıştır. Sultan I.Ahmet saygısızlık olmaması için Kabe’ye yedinci minareyi yaptırmıştır.

Belgrat ilk Kez Kaybedildi (1688)

II.Viyana kuşatması sonrası Kutsal İttifak devletleri ile savaşlar tüm hızıyla devam ediyordu. Avusturya ordusu Macaristan üzerinden Sırbistan bölgesine doğru ilerliyordu. Avusturyalılar 29 günlük bir kuşatmadan sonra Belgrat’a girdiler.Şehirdeki Türk ahali Tuna nehrinden gemilerle kaçmaya çalışırken kadınlar ve çocuklarla birlikte kılıçtan geçirildiler. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa Belgrat şehrini bir yıl sonra geri aldı.(1689)

İstanbul Protokolü (1862)

Sırplar daha önce kendilerine verilen haklarla yetinmediler.1861 yılından itibaren bölgedeki Türk halkını ve askerleri Sırbistan’dan çıkarmaya çalıştılar. Zamanın büyük devletlerinin (İngiltere, Fransa, Rusya, Prusya, Piyemonte) katılımı ile yapılan konferans da Sırbistan’ın isteklerinin bir kısmı kabul edilerek 8 eylül 1862’de İstanbul Protokolü imzalandı.

Manisa’nın Kurtuluşu (1922)

1920 Yılında Yunan işgaline uğrayan Manisa yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından 8 eylül 1922 tarihinde Yunan işgalinden kurtuldu.

GÜNÜN DİĞER OLAYLARI

1529- Kanuni Sultan Süleyman Budapeşte'yi fethetti.

1609- Mimar Sedefkar Mehmed Ağa, I. Ahmed'in isteği üzerine, Sultanahmed Külliyesi'nin inşasına başladı. Külliye, sekiz yıl sonra tamamlandı ve kullanıma sunuldu.

1636- dünyanın en bilinen üniversitelerinden biri olan Harvard ABD'nin ilk üniversitesi olarak kuruldu

1808-II.Mahmut devlet içerisinde kendi kendine güçlenmiş olan ayanlar ile ‘’Sened-i İttifak ‘’ adı verilen sözleşmeyi imzaladı.

1855-Kırım Savaşında müttefikler Rusların Malakof istihkamını ele geçirdi.

1862- Osmanlı Devleti ile Büyük Avrupa devletleri arasında İstanbul Protokolü imzalandı.

1922-Manisa, burhaniye - Havran (Balıkesir), Kemalpaşa - Selçuk (İzmir) Yunan işgalinden kurtuldu.

1931- Bulgaristan’da yayımlanan ‘’Yüzellilikler’’in gazetesi Açık Söz kapatıldı.

1946- Bulgaristan’da referandum sonucu monarşi sona erdi.

1951- 48 BM üyesi ve Japonya arasında resmi barış anlaşması imzalandı.

1952- Ernest Hemingway’in ‘’İhtiyar Adam ve Deniz’’ adlı romanı basıldı.

1954- SEATO (Güney Asya Paktı) kuruldu.

1968- Balkan Atletizm Yarışmaları’nda maraton dalında İsmail Akçay birinci, Hüseyin Aktaş ikinci oldu.

1977- İkinci Milliyetçi Cephe hükümeti ‘’Ekonomik İstikrar Önlemleri Paketi’’ni açıkladı.

1978- Tiyatro yönetmeni ve sahne tasarımcısı Tarık Levendoğlu İstanbul’da öldü.

1982- Ressam Arif Kaptan İstanbul’da öldü.

1991-Makedonya bağımsızlığını ilan etti.

2004- Kastamonu'nun Küre ilçesinde Etibank'a ait bakır madeninde, tünel çalışmaları sırasında kaynak yapılırken gaz sıkışması sonucu çıkan yangında 19 işçi öldü, 19 işçi yaralandı.

2011- Alevi çalıştayları sonucunda alınan kararlar doğrultusunda Alevilik, din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında yer aldı. Buna göre, 2011-2012 eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim 4. sınıftan lise son sınıfa kadar din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarında Alevilik konusu işlenmesine karar verildi.

2015- Iğdır'dan yola çıkan ve Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarından geçişi sırasında, uzaktan kumandalı bomba patlatıldı. Saldırıda 13 polis şehit oldu, 4 polis yaralandı.

2015- Türkiye'nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük'te yapılan kazılarda yaklaşık 3 bin 700 yıllık tunçtan motifli saç iğneleri ile boynuzdan takı bulundu.

2016- Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, partisinden ihraç edildi.

2016- Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yaz saati uygulamasının her sene yıl boyu sürdürülmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2017- Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında ABD'de tutuklama kararı çıkartıldı.

2019- 2019 Avrupa Kadınlar voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Milli Takımımız Avrupa ikincisi oldu