Tarihte bugün (8 Haziran): Hazreti Muhammed vefat etti

632- Son peygamber Hazreti Muhammed hayata gözlerini yumdu.

1632- IV. Murat, Yeniçerilere karşı "baskı" dönemini başlattı.

1949- Amerikan Federal Soruşturma Bürosunca (FBI) hazırlanan raporda, aralarında film yıldızları Frederic March, John Garfield, Paul Muni ve Edward G. Robinson'ın da bulunduğu Holywood ünlüleri, Komünist Parti üyesi ilan edildi. Bu raporla, 1940'ların sonuyla 1950'ler boyunca ABD'yi saracak antikomünist histeri başladı.

1951- Türkiye'de ilk kalp ameliyatı, Gülhane Askeri Hastanesinde yapıldı.

1952- Yunanistan Kralı I. Paulos ve Kraliçe Frederika, Türkiye'ye geldi.

1958- İstanbul Beyazıt Meydanı'nda, Kıbrıs için 300 bin kişinin katıldığı "Ya Taksim Ya Ölüm" mitingi yapıldı.

1960- Ordu mensupları, Hazineye yardım amacıyla alyanslarını bağışlamaya başladı. İstanbul'da 27 Mayıs'ı ve orduyu desteklemek amacıyla miting yapıldı.

1973- İspanya'yı 34 yıl tek başına yöneten General Franco, Luis Blanco'yu devlet başkanlığına atadı.

1973- İstanbul Boğaz Köprüsü'nde taşıtla geçiş denemesi yapıldı.

1975- Kıbrıs'taki referandumda, Kıbrıs Türk Federe Devleti Anayasası onaylandı.

1985- Atatürk'ün manevi çocuklarından, Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden Afet İnan, Ankara'da vefat etti.

1987- İstanbul'da deniz otobüsü seferlerine başlandı.

2010- Rusya'nın Mersin Akkuyu'da nükleer santral kurmasını öngören anlaşma imzalandı.

2011- "12 Eylül Darbesi" ile ilgili soruşturma kapsamında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın ifadesi alındı.

2015- Hürriyet gazetesinin kurucusu Sedat Simavi'nin oğlu, gazetenin eski sahibi Erol Simavi, Monako'da tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında vefat etti.

2016- Mardin'in Midyat ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla emniyet müdürlüğüne düzenlenen saldırıda 3'ü polis 6 kişi hayatını kaybetti, 23'ü sivil 51 kişi yaralandı.

2017- Türkiye'de ve dünyada tıp alanında önemli bilimsel çalışmalara imza atan 92 yaşındaki Prof. Dr. Rıdvan Ege, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

2018- Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2018- FETÖ/PDY çatı davasında, eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, eski milletvekili İlhan İşbilen, kapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Kazim Avcı, ağırlaştırılmış müebbettin yanı sıra "suç gelirlerini aklamak" ve "dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık" suçundan 17 yıl 4'er ay hapse mahkum edildi.