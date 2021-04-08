Tarihte Bugün (8 Nisan): Avrupalılar Yunanistan için Osmanlı'nın kapısını çaldı

1830- Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu'ndan, bağımsız Yunan Devleti'ni onaylamasını istedi.

1956- Seyhan Barajı hizmete girdi.

1973- Modern sanatın devi, çağdaş resim sanatının en ünlü temsilcisi Pablo Picasso 91 yaşında Paris'te öldü.

1982- Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör, Ermeni terör örgütü ASALA'nın saldırısında ağır yaralandı.

1985- Kadro dergisinin kurucularından yazar Vedat Nedim Tör, 88 yaşında vefat etti.

1997- 4 Nisan'da vefat eden MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in naaşı, cenaze töreninin ardından Beşevler'deki anıt mezara defnedildi.

1999- Hakkari Valisi Nihat Canpolat'a, Yüksekova ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Canpolat saldırıdan küçük sıyrıklarla kurtuldu, şoförü öldü, 7 kişi yaralandı.

2000- Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi Bakü'de yapıldı.

2010- Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle Türkçe dışındaki dillerde propagandaya hapis cezasını kaldıran düzenleme kabul edildi.

2013- Mısır'ın başkenti Kahire'de Kıpti Katedrali çevresinde çıkan çatışmalarda, AA fotomuhabiri Muhammed eş-Şami ve Mısırlı muhabir Beşevi Vasfi, tüfekten atılan saçmalarla yaralandı.

2013- İnternet sitesi Wikileaks, ABD'nin 1970'lerde yürüttüğü diplomatik faaliyetlere dair 1,7 milyon gizli doküman yayımladı.

2013- İngiltere'nin "Demir Leydi" lakaplı ilk kadın başbakanı Margaret Thatcher, geçirdiği felç sonrası 87 yaşında öldü.

2015- Manisa'da, varlığı bilinen ancak görüntülenemeyen yaban kedisi (felis silvestris) Soma'nın Sarıkaya Mahallesi civarında yapılan fotokapan çalışmalarında ilk kez fotoğraflandı.