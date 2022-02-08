Tarihte bugün (8 Şubat): Cem Karaca hayatını kaybetti
8 Şubat 2004'te, Türk pop müziği sanatçısı Cem Karaca, İstanbul'da 59 yaşında vefat etti.
1870- Kız öğretmen okulu Dar-ül Muallimat açıldı, sınavla okula 32 kız öğrenci alındı.
1921- "Gazi" unvanı verilen "Antep" ilinin adı "Gaziantep" oldu.
1935- Milletvekili seçimlerinde, Türk kadını ilk kez seçme seçilme hakkını kullandı. Meclise 18 kadın milletvekili girdi.
1963- Irak'ta, Abdüsselam Arif önderliğindeki "Baas"çı subaylar yönetimi ele geçirdi, Başbakan Abdülkerim Kasım öldürüldü.
2004- Türk pop müziği sanatçısı Cem Karaca, İstanbul'da 59 yaşında vefat etti.
2013- Mars'ta çalışmalarını sürdüren gezginci robot Curiosity, gezegen yüzeyindeki ilk kaya delme işlemini başarıyla gerçekleştirdi.
2015 - Türk sanat müziğinin dev ismi Müzeyyen Senar, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.
2016- Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda 70 ayrılıkçı ve 12 Ukrayna askeri öldü.
2017- Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen helikopterin motor ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla Turboşaft Motor Geliştirme Projesi'nin başlatıldığını duyurdu.
2018- ABD'nin önemli gazetelerinden Los Angeles Times, bölgedeki milyarder iş adamlarından Soon-Shiong tarafından 500 milyon dolara satın alındı.
2021- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca hakkında ikinci kez hak ihlali yapıldığına karar verilen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılama talebinin kabulüne ve infazın durdurulmasına hükmetti.