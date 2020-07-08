Tarihte bugün (8 Temmuz): Venizelos'un oğlu, Osman Gazi'nin kabrini tekmeledi

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Venizelos’un Oğlu Osman Gazi’nin Sandukasını Tekmeledi (1920)

Bursa’yı işgal eden Yunan ordusunun başında bulunan Venizelos’un oğlu Sofokles Osman Gazi’nin türbesine giderek sandukayı tekmeleyip ‘’ Kalk ey koca sarıklı, koca Osman! Kalk da torunlarının halini gör ! Kurduğun devleti yıktık. Seni öldürmeye geldim !’’ diye bağırdı. Bu ibret verici olayın yaşandığında tarihler 8 Temmuz 1920’yi gösteriyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul’da Büyük Bir Yangın Çıktı (1795)

İstanbul’da 8 Temmuz 1795 tarihinde hasırcılar iskelesinde başlayan yangın kısa sürede balık pazarı taşçılar, balmumcular, keresteciler, zeytinyağcılar ,nalburlar, kutucular , kantarcılar, sepetçiler çarşılarını, pirinç mahzenlerini ve Ahi Çelebi Camii civarını yok etti.

Mehmet Ali Paşa Mısır Valiliğine Atandı (1805)

Mısır’a bir asker olarak giden Mehmet Ali Paşa zekası ve yeteneği ile yükselmeyi başardı. Bir oldu bittiye getirerek Osmanlı Devleti’ni 8 Temmuz 1805 tarihinde kendisini vali atamak zorunda bıraktı. İlerde çıkaracağı isyan Osmanlı Devletini hem içte hem de dışta oldukça zor durumda bırakacaktır.

Hünkar İskelesi Anlaşması (1833)

Osmanlı Devleti Mehmet Ali Paşa isyanında İngiltere ve Fransa’dan destek bulamadı. Bu nedenle ezeli düşman Rusya’dan yardım istemek durumunda kaldı. Rusya bu meseleyi kendi lehinde kullanarak Osmanlı Devleti üzerinde nüfuz elde etmeye çalışıyordu. İki devlet arasında 8 Temmuz 1833 tarihinde Hünkar İskelesi Antlaşması imzalandı. Sekiz yıl geçerli olacak olan bu antlaşma boğazlar sorunun ortaya çıkmasına neden olacaktır.

Türkiye Kellogg Paktına Katıldı (1929)

ABD dış işleri bakanı Kellogg’un öncülüğünde uluslar arası barışı korumak için zamanın büyük devletleri arasında 1928 yılında Kellogg Paktı imzalanmıştı. Türkiye 8 Temmuz 1929 tarihinde bu paktı kabul eden ülkeler arasında yer aldı.

Sadabat Paktı İmzalandı (1937)

II.Dünya Savaşı öncesi Almanya ve İtalya’nın saldırgan tutumları çevre ülkeleri yakınlaşmaya itti. Bunlardan biriside 8 Temmuz 1937 tarihinde Türkiye, İran, Irak ve Pakistan arasında imzalanan Sadabat Paktı’dır.

DP Meşhur ‘’Yeter! Söz Milletindir’’ Afişini Bastırdı (1946)

Demokrat Parti kuruluşundan sonraki ilk genel seçimde kullandığı üzerinde dur işareti yapan bir elin bulunduğu ve ‘’Yeter! Söz Milletindir’’ yazan meşhur afişini 8 Temmuz 1946 tarihinde bastırdı.

Millet Partisi’ne Yönelik İrtica Soruşturması Genişletildi (1953)

Millet Partisi hakkında dini suistimal ettiği ve Atatürkçülüğe karşı çıktığı gerekçesi ile açılan soruşturma ülke çapında ki bütün Millet Partisi teşkilatlarını kapsayacak şekilde 8 Temmuz 1953 tarihinde genişletildi. Bu soruşturmalar sonunda aynı gerekçeler ile mahkeme tarafından Millet Partisi kapatıldı.

Refahyol Hükümeti Güvenoyu Aldı (1996)

Refah Partisi ile Doğru Yol Partisi arasında kurulan koalisyon hükümeti 8 Temmuz 1996 tarihinde TBMM’de yapılan oylama da güvenoyu aldı. Refahyol Hükümeti adı verilen bu hükümet Necmettin Erbakan başbakanlığında kurulmuştu.

Keşmir'de Burhan Wani öldürüldü (2016)

Hindistan'ın işgali altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde Hizbul Mücahidin örgütü liderlerinden Burhan Wani'nin öldürülmesiyle başlayan protestolara Pakistan halkından destek gelmişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1522- Kanuni Sultan Süleyman Rodos’a çıktı.

1829- Erzurum, Salih Paşa’nın Çarlık Ordusunun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.

1928- Ankara Hukuk Fakültesi ilk mezunlarını verdi.

1943- Atatürk’ün yaverlerinden ve eski milletvekillerinden Cevat Abbas Gürer öldü.

1948- Topraksız çiftçilere hazine topraklarının dağıtımı yasalaştı.

1950- İhracat tamamen serbest bırakıldı.

1954- Türkiye’de ilk gece maçı, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda Gençlerbirliği ile Demirspor arasında yapıldı.

1966- Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Celal Bayar’ın cezasını hastalığı dolayısıyla affetti.

1993- Özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı.

1997 - NATO; Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'yı 1999'da birliğe katılmaya davet etti.

2003 - Sudan havayollarına ait bir yolcu uçağı Sudan'da düştü: 117 kişi öldü, iki yaşında bir çocuk kurtuldu.