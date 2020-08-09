Tarihte bugün (9 Ağustos): Balkan ittifakı kuruldu

Dünya Bülteni - Tarih Dosyası

GÜNÜN OLAYI

Balkan İttifakı Kuruldu (1954)

ABD, SSCB yayılmacılığına karşı SSCB etrafında bir ittifaklar çemberi oluşturmaya çalışıyordu. Bu kapsamda 9 Ağustos 1954 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Balkan İttifakı imzalandı. Diğer yandan Avrupa’da NATO’yu güçlendirme çalışmaları da devam ediyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Özdemiroğlu Osman Paşa Safevi Ordusunu Çıldır’da Yendi (1578)

Özdemiroğlu Osman Paşa komutasında ki Osmanlı ordusu ile Tokmak Han komutasında ki Safevi ordusu arasında Kafkasya hakimiyeti için 9 Ağustos 1578 tarihinde Çıldır’da yapılan meydan savaşını Özdemiroğlu Osman Paşa kazandı. Özdemiroğlu Osman Paşa bu zafer ile Safevilere karşı zafer serilerini de başlatmış oldu. Bu zaferler sonunda Osmanlı Devleti’nin doğu da sınırları Hazar Denizi’ne kadar uzandı.

I. Anafartalar Zaferi Kazanıldı (1915)

İngilizler Arıburnu’ndan saldırıya geçerek Suvla koyu’na çıkarma yapmışlardı. Anafartalar bölgesinde 9-10 Ağustos 1915 tarihinde şiddetli çatışmalar oldu. Mustafa Kemal komutasındaki karşı saldırı sonucunda İngilizler ilerleyemediler ve yenildiler. Böylece I. Anafartalar zaferi kazanılmış oldu.

İtilaf Devletleri Türk-Yunan Savaşında Tarafsızlık İlan Ettiler (1921)

İtilaf Devletleri Sakarya Savaşı öncesi Paris’te durum değerlendirmesi yaptılar. Yunanlıların iddialarının aksine Türk ordusunun çökertilemediğini tespit etmişler ve Yunanlıların işinin zor olduğunu görmüşlerdi. İtilaf Devletleri 9 Ağustos 1921 tarihinde bu savaşta tarafsız olduklarını ilan ettiler.

Mustafa Kemal Yeni Harflerin Tanıtımını Yaptı (1928)

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 9 Ağustos 1928 tarihinde, CHP’nin tertiplediği gecede, İstanbul Sarayburnu Parkında yeni kabul edilecek olan Latin harflerinin tanıtımını yaptı.

Müslüman lider Ebu'l Kelam Azad ve Hindu lider Gandhi İngilizler tarafından tutuklandı (1942)

Bombay'da düzenlenen büyük gösterilerinin sorumlusu olarak gösterilen Millet Meclisi başkanı Ebu'l Kelam Azad ve Kongre Partisi lideri Gandi İngilizler tarafından 9 Ağustos 1942 tarihinde tutuklandı. İngilizlerin Hint müslümanlarını parçalayacak Pakistan projesine karşı çıkan Ebu'l Kelam Azad Hindistan ve Pakistan devletlerinin kurulmasından sonra aktif mücadeleyi bırakarak hayatını ilmi çalışmalara adadı ve 1958'de vefat etti.

ABD Japonya’ya Karşı İkinci Atom Bombasını Kullandı (1945)

ABD Japonları teslime zorlamak için birincisini ardından ikinci bir atom bombasını Japonya’nın Nagazaki kentine 9 Ağustos 1945 tarihinde attı. Yine binlerce insan öldü ve yaralandı. Bu korkunç silah karşısında yapacak bir şeyi kalmayan Japonya teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını gördü.

SSCB İle Hindistan Dostluk Ve İşbirliği Antlaşması İmzaladılar (1971)

Çin ile ilişkileri gergin olan iki devlet SSCB ve Hindistan 9 Ağustos 1971 tarihinde Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzaladılar. Bu antlaşmanın imzalanması Çin için oldukça can sıkıcı bir gelişme olmuştu. Bu durum Çin’i Pakistan’a yaklaşmaya zorlamıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1915- Barbaros Hayrettin zırhlısı, Bolayır önlerinde E-11 düşman denizaltısı tarafından batırıldı.

1936- Berlin Olimpiyatları’nda milli güreşçilerimizden Yaşar Erkan 62 kiloda şampiyon oldu.

1936- Jesse Owens, Berlin Olimpiyatları’nda dördüncü altın madalyasını kazandı.

1972- İstanbul Üniversitesi’nin eski rektörlerinden Prof. Dr. Sıddık Sami Onar, 75 yaşında İstanbul’da öldü.

1976- Çin Halk Cumhuriyeti lideri Mao öldü.

1980- Kahramanmaraş olayları davası sonuçlandı: 22 kişiye idam cezası verildi.

1984- Sinema oyuncusu ve yönetmen Yılmaz Güney öldü.

1992- Eski İstanbul belediye başkanlarından, CHP’li Aytekin Kotil öldü.

1993- Fatih Cumhuriyet Savcılığı, İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel hakkında soruşturma başlattı.

1997- 54 gazeteciler cemiyeti ve derneğinin oluşturduğu Gazeteciler Federasyonu kuruldu.

2000- Prof. Alim Şerif Onaran İstanbul’da vefat etti.