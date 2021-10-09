Tarihte bugün (9 Ekim): Che Guevara öldürüldü

1690- Belgrad yeniden Osmanlı egemenliğine girdi.

1855- Isaac Singer, dikiş makinesi motorunun patentini aldı.

1937- Nazilli Basma Fabrikası, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.

1944- Anıtkabir'in temeli Başbakan Şükrü Saracoğlu tarafından atıldı.

1944- İngiltere, Çin, ABD ve Sovyetler Birliği, "Birleşmiş Milletler"in kurulacağını açıkladı.

1953- Amerikalı kadın yüzücü Florance Chadwick, Çanakkale Boğazı'nın Nara Burnu ile Eceabat arasını 1 saat 50 dakikada yüzdü.

1967- Arjantinli gerilla lideri, Küba Devrimi önderlerinden Ernesto Che Guevara 39 yaşında Bolivya'da öldürüldü.

1971- Deniz Gezmiş ve on yedi arkadaşı idama mahkum edildi.

1983- Milli Güvenlik Kurulu yetkilerini düzenleyen yasa çıktı. 1961'den beri yürürlükteki Kurulun yapısı "danışma" ile sınırlı olmaktan çıkarıldı.

1988- Kültür Bakanlığı, 36 sanatçıyı "devlet sanatçısı" ilan etti. Yaşar Kemal, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Hüseyin Gezer, Füreya Koral, Zühtü Müritoğlu ve Lütfi Ömer Akad bu unvanı reddetti.

1989- Yazar Yusuf Atılgan 68 yaşında öldü.

2004- Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen "3. Türkiye Hava Oyunları"nda 433,5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

2006- Güney Kore Dışişleri Bakanı Ban Ki-mun, görev süresi 1 Ocak 2007'de dolan Ganalı Kofi Annan'ın yerine BM Genel Sekreterliğine seçildi.

2006- Kuzey Kore, tarihinde ilk kez nükleer denemede bulunduğunu dünyaya ilan etti. Deneme dünyanın tepkisini çekti, BM Güvenlik Konseyi 14 Ekim'de ekonomik ve ticari yaptırım kararı aldı.

2011- Türkiye'nin ilk kadın matematik profesörü, İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Soysal 87 yaşında vefat etti.

2013- Bangladeş'te muhalefet partisinin önemli isimlerinden 83 yaşındaki Abdul Alim, insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

2013- Türkiye'nin en genç ikinci profesörü unvanını 27 yaşında alan Prof. Nurettin Uzunoğlu, 74 yaşında İstanbul'da vefat etti. Uzunoğlu, görme engelliler için Braille alfabesi ile yazılmış dünyanın ilk ve tek İngilizce Kur'an-ı Kerim mealine imza atmıştı.

2015 - Norveç Nobel Komitesi, Barış Ödülü'nü, 2011'deki Yasemin Devrimi'nin ardından Tunus'ta çoğulcu demokrasinin kurulmasına katkıda bulunan Tunus Ulusal Diyalog Dörtlüsü'ne verdi.

2015- Futbolda şike davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 36 sanığın "şike" ve "örgüt" suçundan beraatine karar verdi.

2016- Şemdinli'de Durak Karakolu'nun olduğu bölgeye bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 10 asker ve 8 vatandaş şehit oldu.

2016- Teröre karşı tepkilerini göstermek için Van'da bir araya gelen 16 ilden Kürt, Türk ve Arap 181 aşiret temsilcisi ortak bildiri yayımladı. Bildiride, ülkenin büyümesini, güçlenmesini hazmedemeyen güçlerin, birlik ve beraberliğe zarar vermeyi hedeflediğine vurgu yapıldı.

2017- Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın final maçında, İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu.

2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Suriye Milli Ordusu'yla Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını bildirdi.

2020- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye aleyhindeki başvurularını reddetti.